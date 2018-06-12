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Голуб чи дельфін? Рибу-мутанта зловили в Китаї

У китайському місті Гуйян чоловік зловив рибу з головою, що нагадує голуба чи дельфіна. Незвичайного мутанта рибалка зняв на відео.

Риба з головою голуба

У китайському місті Гуйян місцевий рибалка зловив крупну рибу з головою, що нагадує голуба чи дельфіна, повідомляє The Mirror.

Здивовані свідки почали фотографувати улов на смартфони, поки риба-мутант задихалася без води.

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Ймовірно, китаєць виловив Білого амура – прісноводну рибу, що водиться в Азії та Північній Америці.

Зрештою рибалка випустив рибу назад у річку.

Раніше в Індонезії виловили рибу з людськими зубами.

Відео: mahathe hasan

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