Гороскоп на сьогодні, 12 червня

Сьогоднішній день не підходить для більшості справ і прийняття важливих рішень.

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT в Telegram.

У цей день сили можна направити на заняття фізичною працею.

Також можна запланувати генеральне прибирання квартири, навести порядок на садовій ділянці. Бажано зробити те, що принесе вам моральне задоволення.

Сьогодні добре закінчувати початі справи, віддавати борги. У вчинках й спілкуванні є ймовірність непорозумінь, тому краще не робити поспішних висновків.

Якщо у вас є немовля, бажано приділити йому додаткову увагу.

Несприятливими сьогодні вважаються підстригання нігтів, початок поїздок і подорожей, надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся.

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