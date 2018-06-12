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iPhone X після 2 тижнів у річці – що сталося зі смартфоном

У мережі з’явилося відео, на якому блогер дістав з дна річки iPhone X.

В Youtube з’явилося відео, в якому блогер знайшов на дні річки iPhone X, який пролежав там кілька тижнів.

Чоловік розібрав смартфон і висушив його феном, після чого той запрацював. Блогеру навіть вдалося розшукати власницю пристрою.

Як з’ясувалося пізніше, iPhone X провів на дні річки близько двох тижнів.

Варто наголосити, що гаджет захищений від вологи за стандартом IP67, який гарантує занурення в воду без наслідків на 30 хвилин.

Читайте: Як може виглядати смартфон iPhone X (PRODUCT) RED

До слова, в новому оновленні для iPhone може з’явитися функція, яка буде обмежувати час використання смартфона.

Відео: Man + River

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