Світ велетнів на Співочому полі: програма і ціни

У п’ятницю, 15 червня, на території Печерського ландшафтного парку Співоче поле відкриється нова літня виставка квітів Світ велетнів.
У цьому році з 245 тисяч квітів дизайнери районних підприємств КО Київзеленбуд створили неймовірні гігантські інсталяції різних предметів.
Загальна площа композицій – понад 2 тисячі квадратних метрів.
Перше, що кинеться в очі, – величезні тапочки і ключі, виготовлені руками талановитих умільців КП УЗН Святошинського району. Чи зможемо також побачити на виставці швейну машинку і величезний моток ниток. Крім того, велетень турботливий садівник, який поливає свої рослини з великої лійки, створеної оболонськими зеленбудівцями.Читайте: Atlas Weekend в Києві: квитки, програма і безкоштовний вхід
На виставці квітів Світ велетнів присутні також багато інших цікавих предметів: величезний письмовий стіл, настільна лампа, олівці, будильник.
– Всією сім’єю можна буде відвідати найбільший в столиці мотузковий парк, покататися на 70-метровій тюбінг-гірці, подивитися фільм у кінотеатрі під відкритим небом, – розповів керівник компанії-оператора Співочого Поля Grand Event Денис Погорілко.
На Співочому полі вас чекають:
- Найдовша позасезонна тюбінг-гірка: 70 м адреналіну і позитивних емоцій для дітей і дорослих;
- Святкові заходи;
- Дитячий парк атракціонів;
- Перший і найбільший мотузковий парк;
- Кінотеатр під відкритим небом;
- Ярмарок хендмейду;
- Пікніки і ще багато-багато активностей і сюрпризів.
Виставка квітів триватиме до 15 липня.
Графік роботи у день відкриття (15.06): з 12.00 до 21.00.
Час роботи в період з 16.06 по 15.07: з 9.00 до 21.00, без вихідних.
Адреса: вул. Лаврська, 33 (15 хвилин від метро Арсенальна).
Вхід: 50 гривень – дорослий, дитячий – 25 гривень.
Вхід безкоштовний: для дітей до 7 років, пенсіонерів, учасників АТО, людей з обмеженими можливостями 1 і 2 групи та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
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