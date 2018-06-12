У смартфонах Apple з’явиться роз’єм USB Type-C – ЗМІ

У ЗМІ з’явилася інформація, що у майбутніх моделях iPhone зникне роз’єм Lightning.
У виданні DigiTimes з’явилася інформація про те, що компанія Apple збирається замінити інтерфейс Lightning на роз’єм USB Type-C.
За інформацією джерела видання, таке оновлення стосуватиметься iPhone та iPad наступного покоління, а також у компанії може з’явитися серія iPhone 2019, що підтримуватиме USB Type-C.
Вважається, що поява USB Type-C в гаджетах Apple збільшить його використання у смартфонах інших компаній. Наразі роз’єм USB Type-C впроваджують у всіх флагманських смартфонах на операційній системі Android.
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До слова, на конференції WWDC 2018 Apple представила нові операційні системи iOS 12, watchOS 5, Mac OS Mojave.
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