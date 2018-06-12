В For Honor можна зіграти безкоштовно – умови

Компанія Ubisoft почала роздавати безкоштовну версію відеогри For Honor.

Компанія Ubisoft безкоштовно роздає відеогру For Honor у версії Starter Edition. Про це стало відомо під час прес-конференції компанії на E3 2018.

У такій версії гравцям буде доступно 6 ігрових персонажів. Троє будуть відкриті на початку гри – по одному з кожної фракції (Лицарі, Вікінги, Самураї). Інші троє будуть даватися в залежності від фракції, яку обере гравець. Усіх героїв можна буде відкрити за ігрову валюту.

Проте вони будуть набагато дорожчі, ніж у звичайній версії гри. На відкриття кожного додаткового персонажа доведеться витратити у середньому близько 12 годин.

Безкоштовну версію For Honor вирішили давати через те, що 16 жовтня для неї вийде велике доповнення під назвою Marching Fire, яке додасть у гру китайських воїнів та новий режим.

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До слова, компанія Ubisoft анонсувала нову частину у популярній серії відеоігор Assassin’s Creed Odyssey, яка вийде 5 жовтня 2018 року.

Відео: Ubisoft