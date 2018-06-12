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Західну Україну засипав град розміром з камінь

Сьогодні в Ужгороді та Мукачеві випав величезний град, розмір якого сягав кількох сантиметрів.

Відповідні фото і відео в соціальних мережах публікують жителі міст.

На вигляд шматки льоду нагадували камені і тенісні м’ячі.

Про травми і пошкодження не повідомляється.

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Західну Україну засипав град розміром з камінь / 4 фотографии

Нагадаємо, північний циклон принесе дощі з грозами і навіть зливи з градом і шквалами на захід і північ України.

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