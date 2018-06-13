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Гороскоп на сьогодні, 13 червня

Гороскоп на сьогодні прогнозує, що сьогодні в цілому день несприятливий для будь-яких важливих справ і починань, адже сьогодні молодик.

Гороскоп

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT в Telegram.

Сьогодні можна закривати “хвости”, віддавати борги, і не тільки матеріальні. Бажано приділити час відпочинку і віддати перевагу легкій їжі, а соціальну активність звести до мінімуму.

Дуже сприятливі будь-які практики шанування предків – церемонії, ритуали і медитації. Сприятливе служіння суспільству – наприклад, позбирати сміття, помити що-небудь.

Зверніть увагу, що сьогодні несприятливо підстригати нігті, починати поїздки і подорожі, надягати новий одяг і прикраси, стригти волосся.

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До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на червень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.

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