Jurassic World Evolution: огляд гри

﻿﻿Jurassic World Evolution – комп’ютерна розрахована на одного користувача, в жанрі економічний симулятор. Гра створена за мотивами фільму Парк Юрського періоду.

В основі ігрового процесу лежить створення вашого власного парку розваг, пише Mega Obzor.

Потрібно будувати загони, вольєри та інші споруди для утримання ваших вихованців, розвивати свої розваги і залучати аудиторію. Активно розвивайте науковий напрям, щоб ваші динозаври були більш цікаві, витрачайте кошти на розвиток розважальної складової і не забувайте про безпеку. Тільки так можна буде реалізувати дійсно успішний парк, хоча навіть при самому чіткому контролі форс-мажори теж трапляються.

Динозаври

Вихованці у грі виглядають більш ніж реалістично. Динозаври рухаються, п’ють воду з озера, бігають і живуть своїм життям. Як і повинні жити тварини в зоопарку. Виглядають вони жваво, реально, красиво, хочеться наближати камеру і тільки на них і дивитися.

Графіка

Картинка знаходиться на високому рівні, особливо якщо грати на максимальних або ультра налаштуваннях графіки.

Все навколо виглядає максимально реалістично. Дерева, трава та інша рослинність колишеться на вітрі.

Якості графіки приділили особливу увагу і це помітно.

– Перший раз, коли я тільки сів грати, відірватися було практично нереально. Це такий захоплюючий світ, який більше ніде не реалізований, він притягує і не хоче відпускати. Хочеться досліджувати більше точок на карті, створити нових динозаврів, залучити більше аудиторії. Хоча, про заробіток тут думаєш в останню чергу, спочатку хочеться подивитися на всю цю красу, – розповідає Влад Волошин.

Раніше Факти ICTV писали, що компанія Ubisoft почала роздавати безкоштовну версію відеогри For Honor.

Фото: jurassicworldevolution.