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Кіт, що спостерігає за вами – нова дивовижна оптична ілюзія

У мережі з’явилося відео з оголошенням про зникнення кота і його фото весь час стежить за людьми.

Кіт

В Youtube з’явилося відео з оголошенням про зникнення кота, на якому фотографія тварини стежить за людьми.

Оголошення повісили на паркані таким чином, що при погляді на фото здається, що кіт стежить за вами.

Відео з оптичною ілюзією подивилися вже майже 200 тис. осіб. Користувачі у коментарях жартують, що знімок “оживає” і “спостерігає” за ними.

Читайте: Дівчина з аномально тонкими ногами – правда чи оптична ілюзія

До слова, розробник Пітер Норрбі створив новий додаток для iPhone X, який дозволяє добитися ефекту незвичайної оптичної ілюзії за допомогою технології додаткової реальності.

Відео: Max Tiseyko

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