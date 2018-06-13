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Квас на розлив: як правильно обрати і чим небезпечний

Квас на розлив може бути дуже небезпечним для здоров’я. На що потрібно звернути увагу при покупці та чи варто взагалі вживати цей продукт?

Перше на що потрібно звернути увагу – це продавець. Якщо людина без кваліфікації та документів, то в разі отруєння вам ніхто не допоможе.

Варто звернути увагу і на розташування бочки, вона не повинна стояти під пекучим сонцем просто неба. Якщо бочка перегріється, у квасі може бути перевищена норма спирту. Майте це на увазі, особливо якщо ви за кермом.

– Так має виглядати правильне маркування: ти можеш почитати дату виробництва, номер партії, не допускається прямих сонячних промінів, поява осаду. Ти можеш знайти адресу виробника і телефони гарячої лінії, – розповідає експерт Максим Несміянов.

Більше дивіться у відео програми Ранок у великому місті.

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До речі, раніше Супрун розвінчала три найнебезпечніші міфи про здорове харчування.

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