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Перенесення робочих днів – календар на 2018 рік (ІНФОГРАФІКА)

На початку року Кабмін затвердив перенесення 5 робочих днів у 2018 році. Аби не заплутатись у святах і вихідних, ми створили зручний календар, об’єднавши в ньому всі важливі дати.

За рішенням Кабміну, запропоновано зробити вихідними:

  • 8-11 березня – для святкування Міжнародного жіночого дня;
  • 28 квітня-1 травня – для святкування Дня праці;
  • 28 червня-1 липня – для святкування Дня Конституції;
  • 22-25 грудня – для святкування Різдва християн західного обряду;
  • 29 грудня 2018 року-1 січня 2019 року – для святкування Нового року.

Відтак робочі дні для українців у 2018 році перенесуть: із 9 березня на 3 березня; із 30 квітня на 5 травня; із 29 червня на 23 червня; із 24 грудня на 22 грудня; із 31 грудня на 29 грудня.

Читайте: Церковні свята – календар на рік (ІНФОГРАФІКА)

Нагадаємо, в Україні офіційно затверджені 11 днів державних свят, які є вихідними. Ці дати незмінні щороку. Виняток – Великдень і Трійця.

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