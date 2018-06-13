Перенесення робочих днів – календар на 2018 рік (ІНФОГРАФІКА)

На початку року Кабмін затвердив перенесення 5 робочих днів у 2018 році. Аби не заплутатись у святах і вихідних, ми створили зручний календар, об’єднавши в ньому всі важливі дати.

За рішенням Кабміну, запропоновано зробити вихідними:

8-11 березня – для святкування Міжнародного жіночого дня;

28 квітня-1 травня – для святкування Дня праці;

28 червня-1 липня – для святкування Дня Конституції;

22-25 грудня – для святкування Різдва християн західного обряду;

29 грудня 2018 року-1 січня 2019 року – для святкування Нового року.

Відтак робочі дні для українців у 2018 році перенесуть: із 9 березня на 3 березня; із 30 квітня на 5 травня; із 29 червня на 23 червня; із 24 грудня на 22 грудня; із 31 грудня на 29 грудня.