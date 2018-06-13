Що подарувати батькові: 7 ідей подарунків

День батька в Україні відзначають у третю неділю червня або третю неділю вересня. У 2018 році свято припадає на 17 червня. Що подарувати татові, розкажуть Факти ICTV.

День батька – щорічне свято на честь тата, що відзначається у більшості соціально розвинених країн. В Україні статусу офіційного це свято не має.

Факти ICTV підібрали 7 ідей подарунків для ваших улюблених тат.

Посуд із персональним написом

Купіть красиву чашку, тарілку чи келих, яким батько точно буде користуватися, і замовте для нього індивідуальний напис або зображення.

Напис Найкращий тато на світі чи спільне фото на красивому бокалі нагадуватиме батькові про найкращі моменти, а також додасть будь-якому напою додаткових ноток смаку.

Одяг справжнього тата

Увімкніть гумор і підберіть батькові футболку з жартом. Можете обрати запитання, на яке татові доводиться відповідати навіть тоді, коли хочеться його проігнорувати.

Серед варіантів – Правила побачень із моєю дочкою, Я тато цієї галасливої дитини, Тато – це вам не мама і т.д.

Креативна книга

Звичайно, ви можете подарувати батькові цікаву художню книгу. Але куди оригінальніше порадувати його більш креативним подарунком – переліком того, за що ви любите тата.

Візьміть красивий блокнот і напишіть свою книгу батькові, розповівши, за що ви його цінуєте, любите, пестите та плекаєте. Головне – щирість.

Смаколики

Якщо часу на творчість і подарунки зовсім немає, влаштуйте романтичну вечерю. Ну або хоча б замовте смачний тортик або яскраві капкейки.

Солодке завжди скрашує життя, а чоловікові буде приємно отримати від вас краплину уваги.

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Фото в рамочці

Досить традиційний варіант, але з батьком такий подарунок може зіграти на руку. Яким би суворим іноді не виглядав тато, його батьківські почуття вирують, у душі він дуже сентиментальний.

Оберіть ваші милі фото та підготуйте красиву фоторамочку. Якщо красивих знімків у вас немає, це чудовий привід влаштувати спільну фотосесію і гарно провести час.

Абонемент у басейн

Якщо ваш тато досить активний, подаруйте йому абонемент на відвідування басейну. Це дозволить йому розслабитися і розім’ятися після роботи.

Не менш цікавий варіант – відвідування лазні чи сауни. Подібні чоловічі захоплення додадуть батькові сил і відволічуть від щоденної суєти.

Час

Бути татом, залишаючись при цьому хорошим чоловіком, надійним другом і коханою людиною, дуже складно. Подаруйте чоловікові час – побудьте з ним удвох, без дітей.

Якість вашого сімейного життя безпосередньо залежить від того, що робите ви зараз для стосунків і як проводите час.

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