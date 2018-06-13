Які дані про користувачів збирає Facebook

У мережі оприлюднили лист, в якому керівництво соцмережі Facebook розповіло про те, яку персональну інформацію збирає сайт.

Конгрес США опублікував лист, в якому керівництво Facebook розповіло про те, які види персональної інформації збирає соціальна мережа.

Найбільше Facebook цікавлять:

час, частота і тривалість активності користувача у соцмережі;

покупки на сторонніх сайтах;

плагіни браузера;

час і місце зйомки завантажуваних фото;

використання вбудованої в додаток соцмережі камери;

встановлені додатки;

контакти користувача;

частота взаємодії з іншими користувачами.

Крім того, алгоритми Facebook можуть зберігати дані про рухи курсора, назви і типи файлів на пристрої, кількість вільного місця на пристрої.

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Також керівництво соціальної мережі має можливість отримувати дані про своїх користувачів від сторонніх компаній.

До слова, пости 14 мільйонів користувачів Facebook, які були опубліковані в “закритому” режимі, опинилися в загальному доступі через помилки компанії.