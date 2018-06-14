День блогера: як вони заробляють та кого читати в Україні

Щорічно 14 червня інтернет-спільнота відзначає Міжнародний день блогера. Свято започатковане у 2004 році, коли 500 осіб з більш ніж 40 країн, об’єднавшись, створили символ дружніх відносин між мережевими блогерами усього світу.

Сьогодні професійному святу блогерів виповнюється 14 років. За мірками інформаційних технологій – це колосальний вік. Адже всього кілька років тому Всесвітня павутина виглядала зовсім не так, як у наші дні.

Також 14 червня блогери часто зустрічаються зі своїми колегами і проводяться різні заходи, пов’язані з підписниками. У цей день користувачі мережі можуть в живу поспілкуватися з блогерами.

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До слова, першим блогером можна вважати американця Тіма Бернеса-Лі. Чоловік в 1992 році створив просту веб-сторінку для розміщення новин.

Сьогодні більшість блогерів пішли з окремих платформ у вигляді щоденників, а масово перейшли у соціальні, такі як Facebook, Twitter і YouTube.

Хто такий блогер

Простими словами, блогер – це людина, яка висловлює свою думку з приводу тієї чи іншої актуальної теми, події або предмета. Його блог користується популярністю, його матеріали читають люди, обговорюють, ставлять питання і поширюють.

Популярними блогами вважаються ті, відвідуваність яких становить від 300-500 осіб на добу. Блогер може писати як на одну тему, так і на безліч, але таких “експертів-дня” занадто велика кількість в інтернеті.

Якщо блогер не відрізняється особливим розумом, гумором і кмітливістю, великої аудиторії йому не бачити. Тому в ідеалі блогер вибирає одну конкретну тему.

Таким чином, лідери думок сьогодні сформувалися в самих різних сферах: починаючи від моди і краси, закінчуючи політикою та соціальною проблематикою. Ці люди розповідають про найновіші тренди, дають поради, аналізують і повідомляють про те, що цікавить суспільство.

Заробіток

Коли блогер переходить межу фоловерів в кілька тисяч, він стає цікавим для різних компаній та інших суб’єктів, які пов’язані з тематикою його блогу і хотіли б за його допомоги просунути свій товар або “потрібну” ідею в маси. Ціна такої послуги залежить від кількості підписників і впливовості думки блогера в інтернеті.

Наприклад, на думку видання Economist.com, середня вартість поста в Європі і Америці в різних соціальних мережах, залежно від кількості фоловерів, наступна:

Як зазначають самі блогери, вищевказані суми стосуються більше зірок телебачення і шоу-бізнесу, а для того, щоб зрозуміти, скільки заробляють за такої кількості підписників решта блогерів, потрібно ділити ці суми на 10.

Але, знову таки, це стосується Заходу, а в українській блогосфері цифри зовсім інші. Звичайно, насамперед, це пов’язано з курсом гривні. Крім цього, українське інтернет-суспільство не на стільки велике та й інтернет-менталітет відрізняється.

Більшість користувачів тільки виставляють фотографії та лайкають один одного, а ті, хто проявляє активність в коментарях, в курсі всіх подій і можуть аргументувати свою думку в мережі, поки що вважаються самотніми героями.

Проплачений пост на політичну чи соціальну тему в середньому коштує $100-150, реклама товару – до $50-100 або ж на основі бартеру (пост взамін на рекламований товар).

Деякі блогери зазначають, що читачі навчилися відрізняти звичайний пост від профінансованого. Це видно і з коментарів, і по лайкам.

Часто блогери рекламують товари безкоштовно. Це теж не в новинку. Найчастіше, цей товар вони знають на власному досвіді або це прохання блогера-товариша. Так-так, у блогерів є своя таємна секта друзів.

А пости за $1000 і вище в Україні зараз перебувають на межі фантастики. Принаймні, ми таких не знайшли.

Джерела, які розповіли Фактам ICTV про заробіток блогерів, побажали залишитися невідомими.

Чому їх варто читати

Блогери ведуть літопис сучасної історії. Хтось робить це в серйозній манері, хтось аналізуючи, а хтось через іронію і сарказм. І не варто думати, що все написане у блогах кимось проплачено.

Це критично мислячі люди, що займають активну громадянську позицію, які висловлюють свою думку в сферах.

Поки є люди, які висловлюють свою думку і ті, хто не боїться аргументовано сперечатися, наше суспільство буде мислячим.

Топ-100 блогерів України

Нагадаємо, Факти ICTV ось уже два роки поспіль проводять унікальний проект Топ-100 блогерів України, в якому зібрані всі найкращі лідери думок в українському сегменті.

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Рейтинг Топ-100 блогерів України 2016 – тут і Топ-100 авторів України 2015 – тут.

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Валерія Маліцька