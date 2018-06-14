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Гороскоп на сьогодні, 14 червня

Сьогодні, 14 червня, гарний час для планування справ на майбутній місяць.

Гороскоп

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT в Telegram.

Варто почекати з питаннями кар’єрних змін.

З 11.35 спілкування може піти у сторону роздратування і занепокоєння. Найкраще використовувати сьогоднішній день на самоосвіту і навчання. Можливі потужні внутрішні трансформації, якщо не вихлюпувати всю бурю назовні, а подивитися вглиб себе і зустрітися віч-на-віч з внутрішніми страхами і труднощами.

Несприятливо: початок поїздок і подорожей, надягання нового одягу і прикрас.

Читайте: Чого бояться знаки зодіаку – головні фобії

До речі, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на червень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.

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