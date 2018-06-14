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Океан Ельзи В небо жене – прем’єра пісні

14 червня український гурт Океан Ельзи випустив нову композицію під назвою В небо жене.

океан эльзы

Автором музики і слів виступив Святослав Вакарчук. Мелодія пісні з’явилася ще під час його перебування у Стенфордському університеті взимку 2018 року.

Там музикант не тільки вчився, але й знаходив час для джем-сейшенів з друзями. Під час однієї з таких імпровізацій і народилася мелодія, а незабаром, під час поїздки по узбережжю Тихого океану Святославу прийшли перші рядки.

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Фінальний текст пісні був написаний вже в Україні.

– Ця пісня нагадала нам Океан Ельзи періоду ранніх двотисячних. Ми хотіли, щоб вона вийшла в стилі перших альбомів, проте В небо жене все одно інша, тому що з’явилися сучасні клавіші, зовсім інший рівень запису, я співаю інакше, ніж тоді. І сам настрій мені повністю нагадує роки, коли ми працювали над першими альбомами, – розповів Вакарчук.

Раніше російська співачка Лоліта Мілявська заспівала пісню Друг українського гурту Океан Ельзи у Ялті (Крим).

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