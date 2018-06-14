Швидкість танення льоду в Арктиці зросла утричі

За даними досліджень, швидкість танення льоду в Арктиці зросла в 3 рази.

Нові дослідження показали, що швидкість танення льоду в Арктиці зросла в 3 рази – до рекордної позначки, пише The Guardian.

Вчені вважають, що наступні морські підйоми можуть мати катастрофічні наслідки для міст по всьому світу.

Якщо в найближче десятиліття не приймуть заходи, то лід, що розтанув, може додати більше 25 см до загального збільшення рівня моря до 2070 року.

– Це має бути приводом для занепокоєння для урядів, яким ми довіряємо захист наших прибережних міст і громад, – сказав професор Ендрю Шепард.

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До слова, найбільший айсберг, який відірвався від шельфового льодовика Антарктиди, незабаром повністю розтане.