PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Швидкість танення льоду в Арктиці зросла утричі/

Швидкість танення льоду в Арктиці зросла утричі

За даними досліджень, швидкість танення льоду в Арктиці зросла в 3 рази.

Арктика

Нові дослідження показали, що швидкість танення льоду в Арктиці зросла в 3 рази – до рекордної позначки, пише The Guardian.

Вчені вважають, що наступні морські підйоми можуть мати катастрофічні наслідки для міст по всьому світу.

Якщо в найближче десятиліття не приймуть заходи, то лід, що розтанув, може додати більше 25 см до загального збільшення рівня моря до 2070 року.

– Це має бути приводом для занепокоєння для урядів, яким ми довіряємо захист наших прибережних міст і громад, – сказав професор Ендрю Шепард.

Читайте: Аномальна спека у Пакистані: вже більше 60 загиблих

До слова, найбільший айсберг, який відірвався від шельфового льодовика Антарктиди, незабаром повністю розтане.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка