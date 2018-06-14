Топ-13 Lifestyle-блогерів України – де читати про життя

Як добре виглядати, де подорожувати і що робити, щоб отримувати від життя задоволення – головні теми блогерів категорії Lifestyle. До Міжнародного дня блогера Факти ICTV зробили підбірку найяскравіших і найцікавіших сторінок у Facebook.

День блогера трад ми підібрали найбільш барвисті і корисні сторінки в українському сегменті Facebook, де можна почитати про життя.

Тисніть на імена – та читайте!

Співзасновник піар-агентства Gres Todorchuk PR.

Сторінка Ярослави сонячна, добра і дуже популярна. Вона пише на соціальні, всім зрозумілі і важливі теми.

Напевно, ніде немає такої великої кількості подорожей і світової культури, як на сторінці Дмитра Комарова. Блогер щедро ділиться емоціями від світу навиворіт.

Читач мимоволі потрапляє у найцікавіші куточки нашої планети. До того ж, отримує неймовірну кількість цінних порад і щирості від Дмитра.

PR-стратег і головний редактор xxl.ua дійсно пише фактично про все. Стрічка Сергія – почерговість гумору, міні-рецензій та серйозних постів на актуальну соціальну тематику.

Читайте: День блогера: як вони заробляють та кого читати в Україні

Українська співачка, журналіст. Ініціатор екологічної програми по скороченню пластика.

Учасниця київського інді-поп-рок групи Крихітка. Займається популяризацією читання.

Beauty-блогер. Здається, Валерія знає все про красу і моду!

Дівчина із задоволенням ділиться LifeStyle-секретами.

LifeStyle блогер. Журналіст. Засновник проектів Talk-n-Run Club і Нам треба поговорити.

Сторінка автора пронизана стилем і лірикою. Блогер часто пише життєві історії і веде чоловічу колонку в Cosmopolitan Україна.

Співзасновниця bit.ua і Fitness Geek Camp.

Тренди радимо відстежувати на сторінці Тетяни. Вона вміло в них розбирається.

Засновник і керівник благодійної барохолки Кураж Базар і The New Old.

Сторінка блогера яскрава, позитивна і завжди стильна. Автор стежить за новими трендами, а іноді і сама їх створює.

Головний редактор інтернет-журналу platfor.ma Юрій Марченко (або КошМарченко в Facebook) жартує влучно і тонко.

Блогер пише метафорично, на його історії завжди жваво реагують передплатники.

Блогер. Журналіст. Автор і ведуча проекту У пошуках Made in Ukraine.

Блогер. Тренер по щастю. Співзасновник і коуч мотиваційного проекту Upgrade.

Кулінарний журналіст. Автор блогу spoon.com.ua. Редактор гастрономічною рубрики bit.uа і колумніст Elle Україна.

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Блогер. Мандрівник. Засновник українського журналу про інтернет-бізнес і підприємництво AIN.UA.

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Топ-100 блогерів України

Нагадаємо, Факти ICTV ось уже три роки поспіль проводять унікальний проект Топ-100 блогерів України, в якому зібрані всі найкращі лідери думок в українському сегменті.

Усі згадані блогери увійшли до цього рейтингу.

Читайте: Королі і королеви інтернету. Рейтинг топ-блогерів України 2017

Рейтинг Топ-100 блогерів України 2016 – тут і Топ-100 авторів України 2015 – тут.

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