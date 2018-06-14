У квартирі було повно диму! У Києві з пожежі врятували папугу

Під час пожежі у квартирі на бульварі Кольцова в Києві пожежники врятували від загибелі папугу Кешу.
На бульварі Кольцова загорівся балкон на 7-му поверсі багатоповерхівки. Вогнеборці, що прибули на місце події, піднялись до квартири для розвідки та гасіння пожежі.
Коли рятувальники зайшли всередину, то побачили в задимленому приміщенні беззахисного папугу та одразу взялися рятувати переляканого птаха.
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– Мешканка квартири, яка на момент пожежі вийшла до крамниці, була безмежно вдячна вогнеборцям за збережене майно та врятованого “улюбленця та повноцінного члена сім’ї папужку Кешу”, – йдеться у повідомленні ДСНС.
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