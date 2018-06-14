PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / У Whatsapp стався масштабний збій/

У Whatsapp стався масштабний збій

У роботі мессенджера Whatsapp стався масштабний збій, який зачепив мешканців Західної Європи, Південної Африки та Океанії.

Про це свідчать данні сервісу для відстежування збоїв Downdetector, передає УНIАН.

Найбільше повідомлень про проблеми з Whatsapp з Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Франції, Іспанії, Австрії, Словакії, Чехії, а також з Ізраїлю, ОАЕ (Дубай), ЮАР, Сінгапуру, Гонконгу та Індії.

Зокрема, у 70% користувачів виникли проблеми з підключенням, 29% – не могли отримувати або відправляти повідомлення.

Читайте: Мережу атакував вірус, що показує порно дітям

До слова, у січні у WhatsApp знайшли новий вірус, який краде повідомлення з месенджера і записує розмови.

 

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка