Гороскоп на сьогодні, 15 червня

Сьогодні не варто розпочинати важливі справи, робити великі покупки, зустрічатися з важливими та авторитетними людьми.

Астропрогноз публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Краще день присвятити відпочинку або звичним повсякденним заняттям.

Можна насолоджуватися звичайними радостями життя, але є ймовірність, що сьогодні це буде складніше, ніж зазвичай.

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Бажано виключити справи, пов’язані з законом; вирішення юридичних питань; пов’язані з тиском і конфліктами завдання.

Добре в цей день приділяти увагу та турботу близьким, сім’ї.

Несприятливо: підстригання нігтів.

Сприятливо: стрижка волосся.

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