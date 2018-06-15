Гороскоп на сьогодні, 15 червня

Сьогодні не варто розпочинати важливі справи, робити великі покупки, зустрічатися з важливими та авторитетними людьми.
Астропрогноз публікує Telegram-канал Astro.Expert.
Краще день присвятити відпочинку або звичним повсякденним заняттям.
Можна насолоджуватися звичайними радостями життя, але є ймовірність, що сьогодні це буде складніше, ніж зазвичай.
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Бажано виключити справи, пов’язані з законом; вирішення юридичних питань; пов’язані з тиском і конфліктами завдання.
Добре в цей день приділяти увагу та турботу близьким, сім’ї.
Несприятливо: підстригання нігтів.
Сприятливо: стрижка волосся.
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