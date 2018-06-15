Погода в Україні на сьогодні, 15 червня (КАРТА)

Сьогодні в Україні очікуються короткочасні дощі, подекуди грози.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Сьогодні в західних, північних, Харківській, місцями в центральних областях короткочасні дощі, подекуди грози, вночі на крайньому заході країни місцями сильні дощі.
На решті території опадів не очікується.
Вітер переважно східний – 5-10 м/с.
Температура вночі коливатиметься у межах 13-18°, вдень 22-27° тепла. У південних, східних областях та на Дніпропетровщині місцями 30-34°.
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У Києві сьогодні очікується короткочасний дощ.
Температура вночі 16-18°, вдень повітря прогріється до 24-26° тепла.
До слова, у липні-серпні температура по всій території України досягатиме 35-40° тепла.
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