Ураза-байрам 2018: історія і традиції свята

Вчора у мусульман закінчився 30-денний піст – Рамадан. А сьогодні розпочалося традиційне свято Ураза-байрам – кінець мусульманського священного місяця.

Ураза-байрам вважається одним із найважливіших свят мусульман.

Зокрема біля кордону між сектором Газа та Ізраїлем на сході міста Газа, палестинці, які сповідують мусульманську релігію, також відзначають це торжество, яке ще називають Ід уль-Фітр.

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Історія

Ураза-байрам – один з двох головних днів ісламського календаря, що знаменує завершення посту, який тривав протягом священного місяця Рамадан.

Традиція святкування дня розговіння веде свій початок з часів пророка Мухаммеда, з 624 року.

Традиції

Віруючі вітають один одного словами: Ід мубарак! (Благословенного свята!). Напередодні і в день свята збирається обов’язкова милостиня (закят аль-фітр). Зібрані кошти йдуть на користь громади (малозабезпеченим, подорожнім тощо.) У вигляді сухих продуктів харчування, або грошового еквівалента цих продуктів (в ханафітського мазхабе).

У день свята мусульмани здійснюють святкову ритуальну молитву (ід-намаз), надягають найкращий одяг, готують традиційні страви, а після святкової молитви накривають святкові столи, запрошують у гості сусідів, родичів і друзів, здійснюють відповідні гостьові візити з подарунками, радіють і веселяться.

У щасливий для всіх мусульман Ураза-байрам діти беруть участь у різних іграх, відвідують сусідів, які роздають їм солодощі. У цей час прийнято також роздавати пожертвування бідним, дарувати подарунки і просити один в одного пробачення.