Як часто люди займаються сексом – дослідження

У середньому на планеті люди займаються сексом 103 рази на рік.

Про це свідчать дані опитування, яке провели вчені американського центру соціологічних досліджень щодо сексуального характеру різних народів світу, пише Сьогодні.ua.

При цьому сексуальне життя найбільш важливе для жителів Греції. Там коханням займаються 164 рази на рік.

Найменшу роль у житті секс грає у жителів Таїланду і Японії – лише 38% жителів цих країн вважають статеві відносини важливими.

Найдовше сексом займаються жителі Нігерії – 24 хвилини, а поговорити про секс люблять у Мексиці – це підтвердили 80% респондентів.

Також вчені з’ясували, що 48% опитаних жінок хоча б раз у житті імітували оргазм і 84% жінок визнають, що використовують секс для того, щоб умовити своїх чоловіків допомогти у домашніх справах. А 12% щасливих подружніх пар сплять окремо.

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До речі, раніше вчені розповіли, що жінок у сексі збуджує найбільше.