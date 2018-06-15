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Заборона на сім-карти та обшуки на вокзалі: дивні факти про життя у Китаї

Емігрантка Олександра із Запоріжжя, яка переїхала в Китай три роки тому, розповіла про незвичайних китайських правилах. Тут для іноземців під забороною мобільний зв’язок, а щоб поїхати в інше місто необхідно проходити металошукач.

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Про це вона розповіла в сюжеті Ранок у Великому Місті.

– Якщо вам треба поїхати в сусіднє місто поїздом, вам обов’язково доведеться пройти через металошукач. Також ви повинні будете пропустити свої речі через спеціальний сканер. У метро – схожа система, хоча і не така ретельна, – розповідає вона.

Все це робиться для безпеки пасажирів. І як у всьому світі в літаках – у китайських автобусах і поїздах категорично забороняється перевозити колюча, ріжуче та пожежонебезпечне. І навіть після того, як вас, ваші речі і документи перевірили, ви все одно не можете потрапити на колію. Кожен рейс має свій гейт – вихід, який відкриється тільки тоді, коли поїзд або автобус прибуде.

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Більш того, на територію вокзалу може потрапити лише та людина, у якої є квиток, тому тут ніхто нікого не проводжає.

Також іноземці не можуть купити сім-карту китайських операторів. Якщо зв’язок необхідний тоді доведеться їхати на чорний ринок.

Поговорити з китайцями, не знаючи мови, теж можливо. За словами Олександри, вони розуміють мову жестів краще, ніж англійську.

Раніше Олександра розповіла про те, як у Китаї подають милостиню і як насолоджуються тишею.

Фото: realchina.ru.

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