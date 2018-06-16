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День медичного працівника 2018: найкращі привітання

У третю неділю червня в Україні відзначають професійне свято працівників галузі охорони здоров’я.

Лікар

У третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника. Цього року свято припадає на 17 червня.

У цей день своє професійне свято відзначають працівники галузі охорони здоров’я.

В День медичного працівника прийнято вітати медиків з їхнім святом. Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання.

Ви життя рятуєте,
Зубки по пломбуєте,
Лікуєте кожен день,
Кашель,нежить і мігрень,
Допоможете на світ,
Малечі родитися,
І серцю старенькому,
Рівно в грудях битися.
Дай вам Бог за це-здоров’я,
Самим не хворіти,
В радості й добрі,сто років,
Ще людям служити!

***

У цей день бинта та вати
Вип’ємо спирту як солдати,
За здоров’я медицини
Поцілунок замість вакцини.

***

Кажуть, кращий лікар — час.
Сперечатись ніколи.
Тож за кожного із нас!
Вип’ємо — за лікаря!
Щоб ми всі усе могли
Та здоров’я ради,
Людям щоб допомогли
Подолати вади!

***

Квіт добра в медицні не згас,
Лиходії його не осквернять,
Віддаємо Вам шану і честь,
Хто обрав у житті милосердя!

Чиї вміння, знання і талант,
Дарували життям допомогу,
А страшному вирі буття
Божу іскру у нас захищали!

***

У вас не тільки є харизма –
Знавець всього ви організму.
Як лікар ви профі, вищий клас,
З днем медика! Ми любимо вас!

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До слова, Факти ICTV зібрали ідеї подарунків на День медичного працівника.

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