Гороскоп на сьогодні, 16 червня

Сьогодні небажано починати нові проекти і важливі справи.

Астропрогноз публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Перша половина дня сприятлива для бажаних занять.

Після 12.17 доречні очисні процедури, вельми сприятливо приділити увагу своєму простору, щось зробити для нього.

Добре провести час у колі сім’ї та відпочити.

Варто приділити увагу харчуванню, можна приготувати щось смачне, бажано легке і корисне.

Є ймовірність перемогти своїх ворогів — як зовнішніх, так і внутрішніх.

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Діти можуть потребувати додаткової турботи — варто побути з ними і підтримати.

Добре повозитися на ділянці, присвятити час рослинам.

Несприятливо: надягання нової одягу та прикрас, стрижка волосся, підстригання нігтів.

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