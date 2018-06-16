Гороскоп на сьогодні, 16 червня

Сьогодні небажано починати нові проекти і важливі справи.
Астропрогноз публікує Telegram-канал Astro.Expert.
Перша половина дня сприятлива для бажаних занять.
Після 12.17 доречні очисні процедури, вельми сприятливо приділити увагу своєму простору, щось зробити для нього.
Добре провести час у колі сім’ї та відпочити.
Варто приділити увагу харчуванню, можна приготувати щось смачне, бажано легке і корисне.
Є ймовірність перемогти своїх ворогів — як зовнішніх, так і внутрішніх.
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Діти можуть потребувати додаткової турботи — варто побути з ними і підтримати.
Добре повозитися на ділянці, присвятити час рослинам.
Несприятливо: надягання нової одягу та прикрас, стрижка волосся, підстригання нігтів.
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