Далай-лама розкрив секрет щастя

Щастя людині приносить “спокій розуму”. Досягти його допоможуть співчуття і альтруїзм, впевнений Далай-лама.
Далай-лама XIV впевнений, що щастя будь-якій людині приносить не здійснення бажань, а “спокій розуму”, досягти якого допоможуть співчуття і альтруїзм, пишуть РИА Новости.
– Людина, вихована в матеріалістичній системі цінностей, буде хотіти все більше й більше. Нестримні бажання руйнують і людину, і навколишнє середовище, і все це нікому не приносить щастя.
Щастя приходить, коли розум спокійний і коли в душі мир. Тому так важливо тренувати свій розум, – зазначив він.
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За словами Далай-лами, негативні емоції – заздрість, злість і почуття конкуренції – “несуть із собою страждання”.
Раніше Далай-лама назвав матеріалістичну систему освіти головною причиною депресії. На його думку, люди, які будують життя довкола матеріальних цінностей, не знають, як вирішувати емоційні проблеми.