Далай-лама розкрив секрет щастя

Далай-лама XIV впевнений, що щастя будь-якій людині приносить не здійснення бажань, а “спокій розуму”, досягти якого допоможуть співчуття і альтруїзм, пишуть РИА Новости.

– Людина, вихована в матеріалістичній системі цінностей, буде хотіти все більше й більше. Нестримні бажання руйнують і людину, і навколишнє середовище, і все це нікому не приносить щастя.

Щастя приходить, коли розум спокійний і коли в душі мир. Тому так важливо тренувати свій розум, – зазначив він.