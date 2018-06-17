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Далай-лама розкрив секрет щастя

Щастя людині приносить “спокій розуму”. Досягти його допоможуть співчуття і альтруїзм, впевнений Далай-лама.

Далай-лама

Далай-лама XIV впевнений, що щастя будь-якій людині приносить не здійснення бажань, а “спокій розуму”, досягти якого допоможуть співчуття і альтруїзм, пишуть РИА Новости.

– Людина, вихована в матеріалістичній системі цінностей, буде хотіти все більше й більше. Нестримні бажання руйнують і людину, і навколишнє середовище, і все це нікому не приносить щастя.

Щастя приходить, коли розум спокійний і коли в душі мир. Тому так важливо тренувати свій розум, – зазначив він.

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За словами Далай-лами, негативні емоції – заздрість, злість і почуття конкуренції – “несуть із собою страждання”.

Раніше Далай-лама назвав матеріалістичну систему освіти головною причиною депресії. На його думку, люди, які будують життя довкола матеріальних цінностей, не знають, як вирішувати емоційні проблеми.

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