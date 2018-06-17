День батька 2018. Дата і привітання

День батька 2018 в Україні та світі припадає на 17 червня – третю неділю першого літнього місяця.
В Україні День батька так і не став офіційним святом, але спроби це зробити були. Так, пропонувалося встановити День батька на державному рівні у третю неділю вересня.
У 2013 році відповідний проект Указу Президента був підтриманий народними депутатами, однак він так і не був підписаний.
Тому Україна відзначає Всенародний день батька за міжнародним календарем – у третю неділю червня. У 2018 році цей день випадає на 17 червня.
Читайте: Адреналін, швидкість і ще 2 хобі для справжніх чоловіків
Обов’язково привітайте татусів із Днем батька. А які для цього підібрати слова – радимо ми:
***
На дворі батьківське свято,
Татів день щемить серця,
Бог подарує щастя багато,
І зітре всі зморшки з лиця!
***
Пишу і не вистачає слів,
Все я тобі віддати готовий!
Батько, здоровий і щасливий будь,
Нехай буде радісним твій шлях!
***
З днем батька тебе, рідний,
Вітаю всією душею!
Ти на світі найкращий за всіх!
Нехай за тобою всюди йде успіх!
***
Милий тато, вітаємо,
Щастя, радості бажаємо,
Ніколи не засмучуватися,
Бути веселим, посміхатися.
Років до ста ще прожити
І завжди здоровим бути!
***
Сьогодні, в день батька,
Тебе хочу привітати.
Такого мудреця
Прийшла пора прославити.
І мій низький уклін
За те, що ти – мій тато.
Ти в житті – чемпіон,
Твій син знімає капелюх.
***
Тату, сьогодні забудь про негоди,
Хочу я привітати тебе.
Бажаю здоров’я і щастя
Від щирого серця, люблячи.
***
Здоров’я міцного для ігор,
Для Діснейленду купу грошей,
А щоб у бою ти був як тигр!
Бажаю ніколи не зупинитись,
Усі бар’єри здолати,
Побільше днів тобі щасливих
І веселіше на життя дивитись!
Нагадаємо, Факти ICTV зібрали 7 ідей подарунків на День батька 2018.