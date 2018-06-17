День батька 2018. Дата і привітання

День батька 2018 в Україні та світі припадає на 17 червня – третю неділю першого літнього місяця.

В Україні День батька так і не став офіційним святом, але спроби це зробити були. Так, пропонувалося встановити День батька на державному рівні у третю неділю вересня.

У 2013 році відповідний проект Указу Президента був підтриманий народними депутатами, однак він так і не був підписаний.

Тому Україна відзначає Всенародний день батька за міжнародним календарем – у третю неділю червня. У 2018 році цей день випадає на 17 червня.

Читайте: Адреналін, швидкість і ще 2 хобі для справжніх чоловіків

Обов’язково привітайте татусів із Днем батька. А які для цього підібрати слова – радимо ми:

***

На дворі батьківське свято,

Татів день щемить серця,

Бог подарує щастя багато,

І зітре всі зморшки з лиця!

***

Пишу і не вистачає слів,

Все я тобі віддати готовий!

Батько, здоровий і щасливий будь,

Нехай буде радісним твій шлях!

***

З днем батька тебе, рідний,

Вітаю всією душею!

Ти на світі найкращий за всіх!

Нехай за тобою всюди йде успіх!

***

Милий тато, вітаємо,

Щастя, радості бажаємо,

Ніколи не засмучуватися,

Бути веселим, посміхатися.

Років до ста ще прожити

І завжди здоровим бути!

***

Сьогодні, в день батька,

Тебе хочу привітати.

Такого мудреця

Прийшла пора прославити.

І мій низький уклін

За те, що ти – мій тато.

Ти в житті – чемпіон,

Твій син знімає капелюх.

***

Тату, сьогодні забудь про негоди,

Хочу я привітати тебе.

Бажаю здоров’я і щастя

Від щирого серця, люблячи.

***

Здоров’я міцного для ігор,

Для Діснейленду купу грошей,

А щоб у бою ти був як тигр!

Бажаю ніколи не зупинитись,

Усі бар’єри здолати,

Побільше днів тобі щасливих

І веселіше на життя дивитись!

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали 7 ідей подарунків на День батька 2018.