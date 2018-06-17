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СМС-привітання з Днем медичного працівника у віршах

17 червня в Україні відзначають День медичного працівника. Факти ICTV зібрали привітання, які допоможуть найкращим чином віддячити лікарям за їхню нелегку працю.

СМС привітання на День медика

Как Боги на Земле врачи:
Судьбу вершить, спасать, лечить.
За все мы Вас благодарим
И за труды боготворим!
Желаем искренне, с любовью,
Того, что дарите – здоровья,
Успехов в праведном труде
И жизни долгой на земле:
Достойной, полной и богатой
И славы как у Гиппократа!

* * *

Нехай у День Лікаря біди підуть,
Залишаться в минулому проблеми,
Тривоги нехай вас ніколи не знайдуть,
Хай зважаться усі дилеми.

У професії сміливо крокуйте вперед,
В передчутті великих відкриттів!
Нехай вас по життю удача веде,
І безліч яскравих подій!

* * *

Вы пациентам вместо До свидания
С улыбкой говорите Будь здоров!
За ваши каждодневные старания
Весь мир сегодня поздравляет докторов!

И вы примите наши поздравления,
Желаем крепкого здоровья и любви,
И чтобы только лучшие мгновения
Вас в жизни радовать могли!

* * *

Ви життя рятуєте,
І зубки пломбуєте,
Лікуєте кожен день,
Кашель, нежить і мігрень,

Допоможете на світ,
Малечі народитися,
І серцю старенькому,
Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це здоров’я,
Самим не хворіти,
У радості та добрі, сто років,
Ще людям служити!

* * *

С днем медика, подруга дорогая!
Ты – врач от Бога, я тебе желаю
В профессии этой добиться успехов,
А в жизни – здоровья, веселого смеха!

* * *

Кажуть, кращий лікар – час.
Сперечатись ніколи.
Тож за кожного із нас!
Вип’ємо – за лікаря!
Щоб ми всі усе могли
Та здоров’я ради,
Людям щоб допомогли
Подолати вади!

* * *

Эй, хирург и стоматолог,
Кардиолог и невролог,
Ежедневно, без затей,
Вы спасаете людей!
Говорят больные люди:
Пусть вам счастье в жизни будет,
Бог здоровье пусть дает,
Соловьем душа поет!
Так поднимем же бокалы,
Чтобы еще лучше стало
И работать, и любить,
Все болезни победить!

Читайте: День медичного працівника 2018: найкращі привітання

До слова, з 2019 року в педагогічні та медичні вузи в першу чергу братимуть абітурієнтів, які погодяться 3 роки відпрацювати в селі або селищі.

Крім того, з 2018 року для вступу до медичних вишів абітурієнти повинні отримати бал не нижче 150.

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