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Що подарувати на День медика

День медика в Україні відзначають щорічно в третю неділю червня. У 2018 році День медика припадає на 17 червня.

Що подарувати медику

Ідея відзначати День медика на державному рівні з’явилася у 70-х роках минулого століття, а у 1980 році це свято встановили офіційно.

За часів Радянського Союзу День медика відзначали у третю неділю червня. Згодом традиція святкувати влітку день працівників охорони здоров’я збереглася в Україні, Білорусі, Вірменії, Росії, Молдові та Казахстані.

З питанням про те, що подарувати лікарю, зіштовхувались всі. На роль подарунку лікареві-чоловікові згодиться записна книжка з медичної символікою, органайзер, дорога авторучка, невелике портмоне, набір для чаювання на роботі.

Проте, обираючи подарунок, намагайтеся звертати увагу на те, щоб він був корисним, оригінальним і не дуже інтимним.

У той же час жінці-медику можна подарувати набір для чаювання на роботі або кришталеву вазу з квітами, банку хорошого чаю або кави чи оригінальні сувеніри.

Також цікавим варіантом подарунку може стати фруктовий букет – і красиво, і корисно.

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Зазвичай у список заборонених подарунків для медиків входять:

  • Алкоголь. Таких подарунків у лікарів забагато, часто вони змушені подібні презенти дарують іншим людям. До того ж, не всі лікарі люблять випити.
  • Парфуми. Як виняток може бути набір ефірних або косметичних масел, від яких багато жінок в захваті.
  • Косметика та засоби гігієни. Вгадати особливості і потреби кожного лікаря складно, тому краще не ризикувати.
  • Продукти. Часто пацієнти вирішують віддячити лікареві цілим кошиком з делікатесним м’ясом, дорогим сиром, ікрою, тортом. Однак відповідати за якість таких продуктів вдається не завжди – подарунок може обернутися небезпекою.

Раніше ми писали про те, що Кабмін затвердив тариф – скільки отримуватимуть лікарі первинної медичної допомоги за обслуговування одного пацієнта.

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