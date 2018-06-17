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Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 17 червня/

Гороскоп на сьогодні, 17 червня

Сьогодні існує висока ймовірність розбіжностей, суперечок, докорів.

Гороскоп

Астропрогноз публікує Telegram-канал Astro.Expert.

У цей день бажано проявляти стриманість, обачність, не поспішати. Якщо необхідно відстояти свої позиції, то у цьому допоможуть сміливість і рішучість.

Інтерес може викликати все містичне та загадкове.

Сьогодні хороші результати можуть принести завзятість та наполегливість.

Вечір краще присвятити відпочинку і не робити нічого важливого, а дати можливість заспокоїтися. Можна приймати теплі ванни, зробити масляний масаж тіла, посидіти в тихій і затишній обстановці за чашкою чаю.

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До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на червень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.

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