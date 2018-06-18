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Гороскоп на сьогодні, 18 червня

Гороскоп на сьогодні прогнозує, що день може бути вельми емоційним. Розум, можливо, виявить вимогливість до ідеалів, перфекціонізм, через що бажання зробити може так і залишитися нереалізованим.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Так, це гарний час дотримуватися звичаїв, закладати сімейні традиції.

Один з найкращих днів для зв’язку з Родом: можна питати поради у предків, проводити різні ритуали шанування, займатися вивченням та дослідженням минулого сім’ї тощо.

Варто прислухатися до голосу інтуїції, тренуватися чути її. Небажано ставити цілі і займатися плануванням майбутнього.

День не підходить для медичних процедур, особливо для здачі аналізів. Добре займатися кар’єрними питаннями і підвищенням кваліфікації.

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До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на червень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.

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