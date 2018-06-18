Гороскоп на тиждень з 18 по 24 червня

Тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку з 18 по 24 червня 2018 року.

Гороскоп на тиждень має два вас багато порад і передбачень від зірок.

До речі, подивіться секрети для кожного знака зодіаку, як досягти успіху, читайте – тут.

Гороскоп для Овнів

Схоже, що в понеділок у Вашому житті відбудеться якась подія, яка допоможе встати на абсолютно новий шлях.

У середині тижня Ваші навички менеджменту послужать Вам у великій пригоді.

Намагайтеся підтримувати хороші відносини з іншими людьми. Чим більше у Вас буде соратників – тим краще.

У п’ятницю багато задумів почнуть приймати чітко сформульований вид, і більшість отримуватимуть підтримку.

На вихідних намагайтеся зберігати тверезість мислення і не драматизувати ті складності, які будуть Вас осягати.

Гороскоп для Тельців

У понеділок Вами може опанувати відчуття несправедливості. Вам здаватиметься, що оточуючим пощастило куди більше, ніж Вам.

Але, на щастя, вже у вівторок Ви відчуєте прилив позитивної енергії і запалу. Середина тижня добре підходить для того, щоб поставити перед собою нових цілей.

У четвер або п’ятницю в Ваших відносинах з іншими людьми може виникати безліч чвар, але, на щастя, всі ці конфлікти досить швидко вирішаться.

Вихідні постарайтеся провести в компанії своїх друзів – особливо Ви будете чимось засмучені.

Гороскоп для Близнюків

Схоже, що в понеділок Ви перебуватимете в дуже глибокодумному умонастрої. Ви переглянете звичні Вам переконання і зможете відкрити для себе нові інтереси.

У вівторок Ваші рідні чи партнери по бізнесу можуть почати підганяти Вас, але, на щастя, це не триватиме довго.

Ближче до кінця тижня Ви проявлятимете неймовірну відкритість мислення по відношенню до нових ідей.

На вихідних Ви відчуєте, що готові до того, щоб здійснити у своєму житті якісь серйозні зміни. Постарайтеся чітко сформулювати свої задуми, перш ніж що-небудь робити.

Гороскоп для Раків

Понеділок дуже добре підходить для того, щоб чим-небудь себе побалувати. Проживіть цей день так, щоб він доставив Вам радість.

У вівторок Ви будете перебувати в дуже проникливому і уважному настрої. Вам надходитиме безліч нової інформації, і її велика кількість може навіть часом збивати Вас з пантелику.

Ближче до кінця тижня Ваш емоційний стан суперечитиме настроям інших людей.

У результаті Ви навіть можете відчути себе в ізоляції. На вихідних сконцентруйтеся на великих творчих проектах.

Гороскоп для Левів

Схоже, що в понеділок Ви будете багато в чому випереджати оточуючих Вас людей, але при цьому Ви не будете від них відриватися. В середині тижня Ви приділятимете підвищену увагу потребам інших людей.

Ну що ж, намагайтеся надавати їм підтримку, але не забувайте при цьому про свої власні потреби.

У четвер і п’ятницю Ви зможете дати своїм рідним і друзям відповіді на всі хвилюючі їх питання – і вони будуть дуже вдячні Вам за пораду.

На вихідних перед Вами можуть відкритися якісь нові можливості, але намагайтеся зберігати здорову дещицю скептицизму. Всебічно проаналізуйте відкриті перед Вами горизонти, перш ніж що-небудь робити.

Гороскоп для Дів

У понеділок Вами може опанувати відчуття того, що Ваші сімейні та професійні обов’язки в чомусь Вас стискають, але постарайтеся поглянути на речі простіше.

Просто розслабтеся і пливіть за течією – і з часом Ви знову знайдете бажане відчуття свободи. У вівторок Ви відчуєте прилив творчої енергії.

Ближче до кінця тижня Вам буде необхідно проявляти гнучкість мислення і пристосовуватися до тих несподіванок, які будуть Вас осягати. У суботу та неділю Вам буде потрібно зайняти позицію лідера у своєму колективі.

Намагайтеся не сердитися на своїх підопічних, якщо вони будуть робити щось не так.

Гороскоп для Терезів

Схоже, що на початку тижня Вам пристрасно захочеться відправитися на пошуки незвіданого. Цілком можливо, що в результаті Ви вирішите вирушити в якусь подорож.

У вівторок Ви можете зіткнутися з якимись перешкодами на своєму шляху. Можливо, що ці перепони влаштовуватиме Ваш начальник або якийсь інший представник влади.

Ближче до кінця тижня у Ваших відносинах з іншими людьми встановиться дивовижне взаєморозуміння і гармонія. Ви вгадуватимете їх думки і почуття без слів.

Вихідні будуть протікати в досить насиченому, але неспішному ключі. Намагайтеся не засмучуватися, якщо Вам не вдасться домогтися в своїх починаннях істотних успіхів.

Гороскоп для Скорпіонів

У понеділок намагайтеся просто плисти за течією, але при цьому уважно спостерігайте за тим, що відбуватиметься навколо Вас.

Середина тижня ідеально підходить для сміливих кар’єрних кроків.

Ваше керівництво буде до Вас вкрай прихильним. Ближче до кінця тижня Вам може надійти несподівана звістка від батьків, старших родичів або старих друзів.

Навіть якщо ця новина носитиме не дуже позитивний характер, Ви зумієте це змінити.

Гороскоп для Стрільців

Понеділок обіцяє вийти для Вас надзвичайно вдалим, і Ви перебуватимете в дуже гарному настрої.

Ви зумієте довше його зберегти, якщо в середині тижня зможете присвятити якийсь час спілкуванню зі світом мистецтва.

У четвер і п’ятницю Ваші навички спілкування досягнуть свого піку. Ви зустрінете безліч нових людей, які згодом можуть зайняти досить важливе місце у Вашому житті.

На вихідних будьте обережні у поводженні з цінними речами. Інакше Ви ризикуєте понести якісь збитки.

Гороскоп для Козерогів

На початку тижня Вам буде важливо зберігати обережність і завбачливість. Заздалегідь продумуйте всі свої дії, і у Вас не буде жодних проблем.

У середині тижня старанність принесе Вам загальне визнання. Доведіть до кінця всі раніше розпочаті проекти і візьміться за якісь нові ініціативи.

Намагайтеся діяти методично і не порушувати раніше розроблені Вами плани.

На вихідних Ви зумієте домогтися дуже багатьох успіхів, навіть незважаючи на те, що оточуючі навряд чи надаватимуть Вам допомогу.

Гороскоп для Водоліїв

Понеділок обіцяє Вам серйозні зміни, які здебільшого носитимуть позитивний характер.

Цілком ймовірно, що Ви вирішите направити своє життя новим курсом.

У вівторок і середу Вам буде важко зрозуміти причини подій, що відбуваються у Вашому житті. Намагайтеся зберігати гнучкість мислення, і поступово Ви у всьому розберетеся.

Ближче до кінця тижня Ваші найкраще якості проявлятимуться особливо помітно, і у Вас з’явиться безліч нових фанатів.

На вихідних будьте обережні у витратах. Не йдіть у своїх швидкоплинних примх на поводу.

Гороскоп для Риб

У понеділок Вам буде важливо тримати вухо гостро. Будьте гранично уважні у спілкуванні з іншими людьми, і вони розкажуть Вам масу дуже корисної інформації.

У середині тижня Ви братимете активну участь у різних колективних починаннях і проектах. І Ваш внесок в них буде справді неоціненний.

У п’ятницю Ваш мозок працюватиме особливо активно. Влаштуйте йому невеликий перепочинок, подивившись який-небудь веселий фільм чи погравши в комп’ютерну гру.

Вихідні обіцяють вийти для Вас воістину прекрасними. Вас чекатиме безліч цікавих творчих починань і спілкування з дуже приємними людьми.