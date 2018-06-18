Приніс покупатись. Киянин налякав людей на пляжі Тельбін

У Києві на озері Тельбін у Дніпровському районі жителі побачили двох великих пітонів.
Про незвичних гостей пляжу розповіли у групі Наш дім – Березняки у Facebook.
У коментарях кияни вказують, що бачили чоловіка з двома пітонами на шиї то в аптеці, то в автобусі №51.
Жителі столиці неоднозначно сприйняли таких сусідів на пляжі: хтось обурений домашніми зміями у громадському місці, а хтось запевняє, що відпочиваючі у Києві виглядають і поводяться інколи гірше, ніж ці пітони.
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Нагадаємо, як перелякана змія сховалася в австралійця у штанях.
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