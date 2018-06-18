У Парижі в поїзді народився хлопчик. Їздитиме безкоштовно 25 років

У паризькій електричці народився хлопчик. Тепер він безкоштовно їздитиме до 25 років.
Народження дитини призвело до припинення руху поїздів між станціями Шарль де Голль/Етуаль і Насьон, пише Європейська правда.
Мати з новонародженим малюком доставили у найближчу лікарню. І породілля, і її син почувають себе добре.
Незабаром рух поїздів на лінії відновили.
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Керівництво мережі поїздів привітало молоду матір з народженням дитини і оголосило, що дарує малюкові безкоштовне користування поїздами мережі RER, поки йому не виповниться 25 років.
Нагадаємо, в Одесі під час представлення народився дельфін.
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