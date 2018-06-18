Відпочинок у Бердянську 2018: огляд житла, пляжів і розваг (ІНФОГРАФІКА)

Факти ICTV підготували спецпроект, який допоможе визначитися з літнім відпочинком у моря, не виїжджаючи з України.

Бердянськ є найпопулярнішим курортом біля Азовського моря. Це місто знаходиться в Запорізькій області та його щорічно відвідують понад 500 тисяч туристів. І зрозуміло чому – тут хороший клімат і розвинена інфраструктура. Однак ціни на житло і розваги, в порівнянні з минулим роком, зросли мінімум у 2 рази.

Відпочиваючи у Бердянську, можна поліпшити своє здоров’я. Тут корисно все – пісок, морське повітря, морська вода і грязі. Всі ці складові допомагають відновити серцево-судинну систему, поліпшити обмінні процеси і підвищити життєвий тонус організму.

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Через те, що Азовське море мілке, в літній період воно прогрівається до високих температур. Тому відпочинок тут ідеально підходить для сімей з дітьми, які завжди не хочуть вилазити з води.

Як дістатися

Доїхати до Бердянська дуже просто. Сюди їздять потяги і автобуси з усіх міст. Відстань між Києвом та Бердянськом 715 км.

Потяг

Прямий поїзд від Києва до Бердянська їздить щодня і ціна квитка складе 165 грн. Правда, їхати туди досить довго – 15 годин.

Автобус

Вартість проїзду на автобусі з Києва до Бердянська складе близько 540 грн.

Де жити

Найдешевше житло коштує від 100 грн з людини на добу, проте це буде номер абсолютно без зручностей, а номер зі зручностями біля моря обійдеться від 550 грн на добу з людини. Найкращі номери коштують від 800 грн на добу з людини.

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Готелі

Sardiniya

Готель розташований на Бердянській косі. Тут є дворова територія, свій пляж і стоянка.

На території є кухня, мангал, територія відпочинку.

У номерах є телевізор, холодильник, електрочайник, інтернет.

Вартість в періоди з 16.06 по 26.08 складатиме 1500-2500 гривень на добу за номер.

Артурс Бердянськ Курорт

У Артурс є конференц-зал, високошвидкісний інтернет, ресторан, відкрите кафе, гриль-бар на пляжі, бар біля басейну, відкритий басейн, дитячий відкритий басейн, салон краси.

У номерах також є все необхідне для комфортного відпочинку.

Вартість проживання в літній період, починаючи з 01.06 по 19.06 – 2590 грн на добу. Вартість включає в себе харчування, шезлонги і парасольки.

З 20.06 – 26.08 – 2940 грн.

Арле

Готель знаходиться в 20 м від моря і поряд з Приморською площею, де відбуваються всі розваги. На площі розташувалася величезна кількість кафе, барів, ресторанів і нічних клубів.

У номерах є все необхідне, включаючи халати і туалетні приналежності.

Також у вартість включено сніданок.

Ціна за стандартний номер у будь-який період літа однакова – 800 гривень на добу.

Бази відпочинку

Золотий берег

База знаходиться на Бердянській косі – природному заповіднику, далеко від промислової зони міста. На території бази є розкішний басейн, більярд, тенісні корти та тренажерний зал.

Також тут можна замовити комплексне 3-х разове харчування в їдальні. Його вартість – сніданок – 100 грн., обід – 150 грн., вечеря – 100 грн.

Вартість стандартного двомісного номера з 21.06-27.08 – 900 гривень. З 27.08-30.09 – 700 грн. Дітям до 3-х років безкоштовно, якщо без додаткового ліжко-місця. Дітям від 3-х до 12 років – 200 грн на добу. Оренда розкладачки 100 грн на добу.

Аркада

База розташована біля самого берега моря. Також тут є упорядкований пляж. Відстань до нього 50 м.

На території бази є відкритий басейн з шезлонгами, столиками і парасолями.

Вартість двомісного номера з триразовим харчуванням з 25 травня по 27 серпня – 1600 грн на добу.

З 28 серпня по 15 вересня – 1050 грн на добу. Додаткове місце для дітей від 6 до 9 років – 350 грн на добу.

Проживання дітей до 5-ти років безкоштовно без надання окремого ліжко-місця.

Берізка

База знаходиться в центрі Бердянської коси – заповіднику державного значення. Територія бази – це паркова зона, яка потопає в зелені.

У стандартному номері є холодильник, телевізор, кондиціонер, душ і туалет.

Коштувати такий номер у липні і серпні – 680 грн.

Бригантина

База знаходиться в центрі Бердянської коси. Це екологічно чиста зона узбережжя. База підходить для молодіжного відпочинку, і невибагливого клієнта, якому потрібні море і сонце.

Всі зручності знаходяться в окремому блоці на території.

Є можливість замовити харчування. Вартість номера з 3-разовим харчування 300 гривень на добу, без харчування – 100 грн.

Джамайка

База знаходиться в середині Бердянської коси в 100 метрах від моря.

На території бази є безкоштовна парковка і відкрите кафе з живою музикою. Територія закрита і охороняється.

У номерах є супутникове ТБ, холодильник, душова кабіна з гарячою водою і кондиціонер.

Вартість номера з 01.07 по 31.08 – 750 грн на добу.

З 01.09 по 30.09 – 550 грн на добу.

Приватне житло

У Бердянську можна зняти квартиру, але вона буде знаходитися далі від моря, ніж бази відпочинку і готелі.

Ціна на квартири залежить від меблювання і віддаленості від моря.

Однокімнатну квартиру можна зняти від 350 гривень на добу. Двокімнатну від 600 гривень на добу, а трикімнатну від 750 гривень.

Пляжі в Бердянську

У Бердянську переважають піщані пляжі з пологим входом.

Більшість пляжів тут безкоштовні. Їх тут дуже багато.

Багато відпочивальників скаржаться на Центральний пляж через те, що він брудний і щоденне прибирання не допомагає. Це обумовлене його близьким розташуванням до порту.

Решта пляжів досить чисті.

Також у Бердянську є нудистський пляж. Він знаходиться в кінці Бердянської коси.



















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Розваги в Бердянську

Аквапарк Мис Доброї Надії

Один з найбільших аквапарків в Україні. Він може вміщати в себе 4 тисячі відвідувачів. Розташований аквапарк на початку Бердянської коси.

Тут є 3 басейни з морською водою і джакузі.

Також є зона відпочинку на 3500 шезлонгів. Працює кафе і ресторан.

Дельфінарій Немо

Знаходиться він відразу біля аквапарку.

Тут можна поплавати з дельфіном, сфотографуватися і пройти курс дельфінотерапії.

Зоопарк Сафарі

Це приватний зоопарк і є наймолодшим в Європі.

Тут можна побачити орангутанга, шимпанзе, тигра, лева, бізона, павича, єнота, каймана і інших тварин. Також тут росте багато рідкісних рослин.

Вартість вхідного квитка для дорослого – 200 гривень. Для дитини – 150 гривень.

Ціни на продукти в Бердянську

На відміну від багатьох курортів на Азовському морі, в Бердянську є супермаркети Сільпо, АТБ і Велика кишеня, в яких можна купити продукти за звичайною вартістю.

Якщо ж йти до супермаркету лінь чи немає часу, то в магазинах біля моря доведеться переплатити за продукти мінімум 20%.

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