Я не в настрої! Секс-ляльок навчили говорити “ні”

У Великій Британії на виставці представили секс-ляльку Саманту, яка може відмовити своєму власникові.

Штучний інтелект Саманти запрограмований так, щоб зображати прихильність до людини, однак вона може йти наперекір його бажанням, пише Mirror.

Саманта може відмовити власнику у близькості, припустимо, якщо він занадто грубо її схопив. Крім того, вона може образитися на словесні домагання і непристойні жарти, а може просто опинитися не в настрої.

Саманту можна перключити у сімейний, романтичний або сексуальний режим, включаючи ультра-непристойні налаштування. Якщо забути включити секс-режим, то вона може і відмовити, наприклад, якщо не скажеш, що любиш її.

Саманта незабаром вона повинна надійти в продаж за 3,6 тис. фунтів.

Робота створив іспанський учений Сергі Сантос за допомогою своєї дружини.

Перша Саманта представлена ​​в 2017 році, але тоді вона була занадто покірною. Функції опору агресії і приставанням в ляльку включили після невдоволення активістів, які почали говорити, що секс-роботи принижують живих жінок, а їх зайва покірність може спровокувати чоловіків на реальні згвалтування і неповажне ставлення.

Раніше Факти ICTV писали, що в аеропорту Тулузи французька поліція затримала людину, яка підірвала секс-ляльку прямо у літаку.