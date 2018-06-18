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Я не в настрої! Секс-ляльок навчили говорити “ні”

У Великій Британії на виставці представили секс-ляльку Саманту, яка може відмовити своєму власникові.

Штучний інтелект Саманти запрограмований так, щоб зображати прихильність до людини, однак вона може йти наперекір його бажанням, пише Mirror.

Саманта може відмовити власнику у близькості, припустимо, якщо він занадто грубо її схопив. Крім того, вона може образитися на словесні домагання і непристойні жарти, а може просто опинитися не в настрої.

Саманту можна перключити у сімейний, романтичний або сексуальний режим, включаючи ультра-непристойні налаштування. Якщо забути включити секс-режим, то вона може і відмовити, наприклад, якщо не скажеш, що любиш її.

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Саманта незабаром вона повинна надійти в продаж за 3,6 тис. фунтів.

Робота створив іспанський учений Сергі Сантос за допомогою своєї дружини.

Перша Саманта представлена ​​в 2017 році, але тоді вона була занадто покірною. Функції опору агресії і приставанням в ляльку включили після невдоволення активістів, які почали говорити, що секс-роботи принижують живих жінок, а їх зайва покірність може спровокувати чоловіків на реальні згвалтування і неповажне ставлення.

Раніше Факти ICTV писали, що в аеропорту Тулузи французька поліція затримала людину, яка підірвала секс-ляльку прямо у літаку.

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