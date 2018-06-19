Google навчився пророкувати смерть

Фахівцями американської IT-корпорації Google розроблена нейросеть Медичний мозок, яка робить прогнози про майбутню смерть пацієнтів.

За словами розробників, під час випробування нейросистема змогла точно передбачити смерть жінки.

Медичний мозок прогнозує не тільки смертність. Головним його завданням є якраз прогнозування можливостей одужання, передає МедікФорум.

Для цього система аналізує інформацію про пацієнта, враховуючи безліч нюансів щодо стану його здоров’я, а також спосіб життя і харчування, специфіку лікування та інші фактори. Але у разі важкого захворювання штучний розум може назвати цілком конкретну дату смерті.

Медичний мозок був апробований у ході лікування жінки, що хворіла на рак грудей. Він проаналізував більш ніж 175,6 тисяч чинників, здатних вплинути на ймовірність смерті цієї пацієнтки у найближчі дні, і у підсумку повідомив про ймовірність смерті, з якої були не згодні лікарі, які лікували жінку. Однак, незважаючи на оптимізм медиків, штучний інтелект мав рацію – пацієнтка померла через кілька діб після зробленого системою прогнозу.

Вважається, що подібна нейросистема полегшить працю лікарів і мінімізує ризик лікарських помилок – діагнози і прогнозування перебігу хвороб пацієнтів стануть набагато більш точними.

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До речі, раніше вчені розповіли чи є життя після смерті.