Не люблять запах парфумів і переносять СНІД – 3 міфи про комарів

Багато хто вважає, що комарі переносять СНІД, не кусають людей, які користуються духами, а кусають людей з певною групою крові.
Про це йдеться в сюжеті Ранок у Великому Місті.
Міф: Комарі переносять СНІД
Комарі – переносники СНІДу. Правда, тут є одна маленька деталь – комар небезпечний тільки в перші 10 хвилин після того, як вкусить ВІЛ-інфікованого.
– У навколишньому середовищі вірус СНІДу фактично знешкоджується. Науково підтверджених даних щодо перенесення збудника комахами – немає, – розповів керівник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
Комарі СНІД не переносять ні в перші 10 хвилин, ні пізніше.
Міф: Комарі більше люблять 1 групу крові
Якщо у вас перша група крові – стережіться. Ви – в зоні ризику. Саме власники цієї групи крові – найбільший делікатес для комах.
– Науково це не доведено. Отже, група крові не впливає на уподобання комарів, – говорить експерт.
Міф: Комарі не кусають тих, хто користується парфумами
Аромат парфумів перебиває запах тіла і комарі не кусають.
– Є спеціалізовані речовини, які складаються не тільки з різких запахів, але і з хімічних речовин, які погано впливають на комарів. Це репеленти, які можна застосовувати і купити в будь-якій аптеці, – сказав Рубан.
Звичайні духи не впливають на комарів. В складі повинен бути репелент.
Читайте: Передається через укус комара! В Україні виявили небезпечну інфекцію
Раніше вчені знайшли несподіваний засіб боротьби з комарами.