Не люблять запах парфумів і переносять СНІД – 3 міфи про комарів

Багато хто вважає, що комарі переносять СНІД, не кусають людей, які користуються духами, а кусають людей з певною групою крові.

Про це йдеться в сюжеті Ранок у Великому Місті.

Міф: Комарі переносять СНІД

Комарі – переносники СНІДу. Правда, тут є одна маленька деталь – комар небезпечний тільки в перші 10 хвилин після того, як вкусить ВІЛ-інфікованого.

– У навколишньому середовищі вірус СНІДу фактично знешкоджується. Науково підтверджених даних щодо перенесення збудника комахами – немає, – розповів керівник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Комарі СНІД не переносять ні в перші 10 хвилин, ні пізніше.

Міф: Комарі більше люблять 1 групу крові

Якщо у вас перша група крові – стережіться. Ви – в зоні ризику. Саме власники цієї групи крові – найбільший делікатес для комах.

– Науково це не доведено. Отже, група крові не впливає на уподобання комарів, – говорить експерт.

Міф: Комарі не кусають тих, хто користується парфумами

Аромат парфумів перебиває запах тіла і комарі не кусають.

– Є спеціалізовані речовини, які складаються не тільки з різких запахів, але і з хімічних речовин, які погано впливають на комарів. Це репеленти, які можна застосовувати і купити в будь-якій аптеці, – сказав Рубан.

Звичайні духи не впливають на комарів. В складі повинен бути репелент.

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