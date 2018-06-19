Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 19 червня (КАРТА)

Погода в Україні очікується сьогодні спекотною, температура повітря сягатиме подекуди +34°С, однак на заході і півночі країни очікуються дощі з грозами.
Прогноз погоди в Україні дає Укргідрометцентр.
Так, на західній і північній частинах країни очікуються дощі з грозами, температура повітря складе у середньому +27…+29°С.
Схід буде обдарований сонячною погодою з температурою +29…+31°С.
На півдні країни і Криму також опадів не очікується, погода буде ясною – +30…+32°С.
Центр, як очікується, сьогодні теж залишається без дощів і з середньою температурою термометра +28…+30°С.
У Києві 19 червня денна температура складе +28…+30°С. Без опадів.
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Нагадаємо, якою буде погода на цей тиждень.
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