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Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 19 червня (КАРТА)

Погода в Україні очікується сьогодні спекотною, температура повітря сягатиме подекуди +34°С, однак на заході і півночі країни очікуються дощі з грозами.

Прогноз погоди в Україні дає Укргідрометцентр.

Так, на західній і північній частинах країни очікуються дощі з грозами, температура повітря складе у середньому +27…+29°С.

Схід буде обдарований сонячною погодою з температурою +29…+31°С.

На півдні країни і Криму також опадів не очікується, погода буде ясною – +30…+32°С.

Центр, як очікується, сьогодні теж залишається без дощів і з середньою температурою термометра +28…+30°С.

У Києві 19 червня денна температура складе +28…+30°С. Без опадів.

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Нагадаємо, якою буде погода на цей тиждень.

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