У 7 разів дорожче – капелюх Наполеона продали за несподівану ціну

Військовий капелюх Наполеона Бонапарта продали на аукціоні за 280 тис. євро.

Військовий капелюх Наполеона Бонапарта, який знайшли на полі бою після поразки під Ватерлоо у 1815 році, продали на аукціоні за 280 тис. євро, повідомляє BBC Україна.

Включаючи збори і податки, за капелюх відомого полководця заплатили приблизно 350 тис. євро, хоча спочатку очікувалося, що його придбають за 40 тис. євро.

За інформацією ЗМІ, його власником став французький колекціонер.

Всього у Наполеона було близько 120 капелюхів, проте у гардеробі він мав 12 головних уборів одночасно і в кожного з них був 3-річний термін експлуатації.

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До слова, у Нью-Йорку (США) картину італійського художника Амедео Модільяні Лежача оголена продали за рекордні $157,2 млн.