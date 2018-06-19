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У 7 разів дорожче – капелюх Наполеона продали за несподівану ціну

Військовий капелюх Наполеона Бонапарта продали на аукціоні за 280 тис. євро.

Капелюх Наполеона

Військовий капелюх Наполеона Бонапарта, який знайшли на полі бою після поразки під Ватерлоо у 1815 році, продали на аукціоні за 280 тис. євро, повідомляє BBC Україна.

Включаючи збори і податки, за капелюх відомого полководця заплатили приблизно 350 тис. євро, хоча спочатку очікувалося, що його придбають за 40 тис. євро.

За інформацією ЗМІ, його власником став французький колекціонер.

Всього у Наполеона було близько 120 капелюхів, проте у гардеробі він мав 12 головних уборів одночасно і в кожного з них був 3-річний термін експлуатації.

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До слова, у Нью-Йорку (США) картину італійського художника Амедео Модільяні Лежача оголена продали за рекордні $157,2 млн.

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