Літо, спека, морозиво. Продукт перевірений дитинством. Здавалося, яка може бути в ньому небезпека? Але там може бути ще той букет з неприємними наслідками.

Вода яка стоїть із залишками морозива однозначно є сприятливим середовищем для розвитку мікроорганізмів потрапляючи туди просто кажучі з повітря.

Морозиво за державними стандартами розділено на 3 види: 4733 – морозиво з молочними жирами, 4734 – плодово-ягідне морозиво і 4735 – морозиво що містить рослинні жири.

Найкорисніше вважається 4733, де не присутні рослинні жири, тільки молочні. Зазвичай це морозиво зберігатися 10-12 місяців, але сьогодні на ринку присутні позиції, термін реалізації яких – 2 роки.

Фахівці кажуть – чим довше зберігається морозиво, тим менше гарантій що воно не зіпсувалось і не містить шкідливих бактерій. Ще один важливий момент – слід завжди дивитись на упаковку, чи не відкрита вона часом.

Погана упаковка та неналежне зберігання може перетворити морозиво на небезпечну отруту. Експерти радять не гнатись за дешевизною морозива. Найдешевше – гарантовано з великим вмістом пальмової олії замість натурального молока.

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Плюс – в дешевому морозиві і дешеві а відтак хімічні домішки, ароматизатори, фарбники, стабілізатори смаку. Треба уважно читати склад на упаковці. Виробники вдаються до хитрощів, щоб не вказувати шкідливі домішки з позначкою Е.

Найвищої якості морозиво – пломбір і вершкове. Гіршої – це так зване морозиво з комбінованим складом сировини, там може бути пальмова, кокосова олія, інші замінники.

Виробники йдуть і на інші хитрощі, щоб впарити під якісною маркою – не надто якісний продукт. Наприклад, замість назви пломбір, пишуть пломбірчик і таке інше, тобто обігрують назву.

Як убезпечити себе від неприємних сюрпризів під час ласування магазинним продуктом?

По-перше,не варто купувати деформоване морозиво, це свідчить, що його довго зберігали. Наліт інію – ознака, що продукт зіпсований. Морозиво може стати навіть біологічною зброєю – з кишковою паличкою.

Якщо склад на упаковці надрукований надто дрібним шрифтом, значить виробник щось хотів приховати. Собівартість у впаде десь на 40% а то й більше, якщо використовувати пальмову олію. Щоб не нашкодити здоров’ю дієтологи радять вживати не більше 2-3 порцій морозива на тиждень.

Але як же відмовитись від такої смакоти, та ще й в літню спеку. У такому випадку краще купувати не дешеве морозиво перевірених виробників, Або приготувати його вдома.

До слова, Кремль почав продавати росіянам путінське морозиво.