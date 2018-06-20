Гороскоп на сьогодні, 20 червня

В цілому день сприятливий і підходить для більшості творчих справ.
Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.
День підходить для задач, які розраховані на тривалий термін, наприклад, отримання нової посади, пломбування зубів, входження в новий будинок вперше і т. п.
Завершенням справ займатися не варто.
День гарний для фінансових операцій, в тому числі прояви щедрості та участі у благодійності. Інтелектуальні здібності будуть на висоті, тому все, що пов’язано з навчанням і вивченням нового, може вдаватися легко і невимушено.
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Варто приділити увагу своєму здоров’ю, можна вивчати пов’язані з оздоровленням питання. У спілкуванні краще застосовувати тактовність і дипломатичність.
Несприятливо: підстригання нігтів, давати гроші в борг.
Сприятливо: надягання нового одягу та прикрас.
До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на червень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.