На Марсі можна виробляти кисень – вчені

Вчені вважають, що отримати кисень на Марсі допоможуть ціанобактерії.

Вчені хочуть використовувати ціанобактерії, щоб добувати на Марсі кисень і створити придатну для життя атмосферу, повідомляє Science.

Ціанобактерії входять до числа найбільших груп бактерій на Землі. Вони поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень.

Ці бактерії можуть вижити в найскладніших умовах навіть при слабкому освітленні. Їх можна знайти в Антарктиді, у Долині Смерті і навіть на зовнішній обшивці МКС.

– Це може прозвучати для багатьох з нас як чиста наукова фантастика, проте великі космічні агентства і деякі приватні компанії вже зараз зацікавлені у тому, аби випробувати нашу ідею на практиці. В теорії фотосинтез бактерій дійсно здатний запустити виробництво на Марсі кисню, – розповів Елмарс Крауз.

Читайте: Життя на Марсі існує? На Червоній планеті знайшли органічні молекули

До слова, компанія Ілона Маска SpaceX перенесла з кінця 2018 на середину 2019 року комерційний запуск свого космічного корабля з людьми на орбіту Місяця.