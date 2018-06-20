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На Марсі можна виробляти кисень – вчені

Вчені вважають, що отримати кисень на Марсі допоможуть ціанобактерії.

Марс

Вчені хочуть використовувати ціанобактерії, щоб добувати на Марсі кисень і створити придатну для життя атмосферу, повідомляє Science.

Ціанобактерії входять до числа найбільших груп бактерій на Землі. Вони поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень.

Ці бактерії можуть вижити в найскладніших умовах навіть при слабкому освітленні. Їх можна знайти в Антарктиді, у Долині Смерті і навіть на зовнішній обшивці МКС.

– Це може прозвучати для багатьох з нас як чиста наукова фантастика, проте великі космічні агентства і деякі приватні компанії вже зараз зацікавлені у тому, аби випробувати нашу ідею на практиці. В теорії фотосинтез бактерій дійсно здатний запустити виробництво на Марсі кисню, – розповів Елмарс Крауз.

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До слова, компанія Ілона Маска SpaceX перенесла з кінця 2018 на середину 2019 року комерційний запуск свого космічного корабля з людьми на орбіту Місяця.

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