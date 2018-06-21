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15 випадків, коли селфі обернулися трагедією

Смерть від крила літака, падіння з 8-го поверху та мосту, удар електрострумом. Факти ICTV зібрали для вас 15 прикладів, коли селфі обернулися летальним результатом або призвели до складних травм.

15 випадків, коли селфі обернулися трагедією

1. Дівчатам під час селфі літак зніс голови

У муніципалітеті Чініпас штату Чіуауа (Мексика) двом дівчатам відірвало голови крилом літака під час селфі.

Вони робили знімок з фургона на мобільний телефон і не помітили літак.

2. Дівчина випала з 8-го поверху під час селфі

В Одесі з вікна на восьмому поверсі багатоповерхівки при спробі зробити селфі випала 20-річна харків’янка.

Медики не змогли допомогти дівчині, вона померла.

3. Хлопця вдарило струмом, коли він робив селфі

15-річний хлопець обгорів, коли намагався зробити селфі на даху вагона в Бердичеві (Житомирська область).

На поїзді хлопчика вдарило електрострумом напругою 27 тисяч вольт.

Замість селфі він отримав опіки 80% тіла, а також дуже серйозні пошкодження внутрішніх органів.

За життя хлопця лікарі боролися більше тижня, однак він помер.

4. Хлопець впав з моста при спробі зробити селфі

У Запорізькій області 22-річний хлопець зірвався з залізничного моста, коли хотів зробити селфі.

Хлопець задумав сфотографуватися, зачепившись руками за поручні, однак до них був підведений струм.

Не витримавши заряду, хлопець зірвався і полетів вниз.

5. Розряд струму при спробі зробити селфі

15-річний підліток заліз на дах поїзда, щоб зробити селфі.

Але хлопець не встиг – його вдарило струмом. Від отриманих травм школяр загинув на місці.

6. Смертельне селфі в ресторані

У Дніпрі 25-річна дівчина хотіла зробити селфі та з’їхала вниз по перилах у ресторані.

Через невдале падіння дівчина зламала шию і померла.

7. Зірвався з даху супермаркету через селфі

У Львівській області юнак робив селфі на даху магазина та впав.

Від отриманих травм хлопець помер у швидкій допомозі.

8. Селфі на вагоні-цистерні

На станції Одеса-Східна 19-річний юнак заліз на дах вагона-цистерни, щоб зробити cелфі.

З опіками 45% поверхні тіла хлопця госпіталізували в лікарню, але наступного дня він помер.

9. Смертельне падіння через селфі

23-річний львів’янин випав із 8-го поверху будинку при спробі зробити селфі.

Від отриманих травм хлопець загинув на місці.

10. Фото з гранатою в руці

У російському Лабинську чоловік загинув через cелфі з гранатою.

Перед смертю чоловік викладав у соцмережі фото з висмикнутою у “лимонки” чекою запобіжника.

11. Слон затоптав чоловіка через селфі

В Індії слон затоптав місцевого жителя через небажання фотографуватися з ним.

Чоловік підійшов надто близько і спровокував агресію тварини.

Коли він спробував втекти, слон кинувся навздогін і затоптав його.

12. Хлопець впав із мосту на високовольтну лінію

У Львові 18-річний хлопець впав із залізничного пішохідного мосту, намагаючись зробити селфі.

Під час падіння він зачепив високовольтну лінію і був уражений електричним струмом.

Хлопця госпіталізували з важкими травмами.

13. Поїзд розсік дівчинці голову під час селфі

16-річна мешканка Індонезії ледь не втратила голову під час селфі на тлі залізничних шляхів.

Поїзд зачепив дівчину, коли інші школярки фотографувалися на селфі-палицю.

Постраждалу госпіталізували в лікарню з розсіченою головою і зашили скальп назад.

14. Блогер розбилася під час селфі

Блогер з Нової Зеландії розбилася насмерть під час селфі, впавши з другого поверху своєї квартири в Лондоні.

Дівчина померла від черепно-мозкової травми.

15. Хлопець зірвався з обриву, намагаючись зробити селфі

В Індії місцевий 24-річний житель зірвався з 15-метрового обриву, намагаючись зняти селфі на краю водоспаду.

Хлопця госпіталізували в критичному стані.

До речі, вчені впевнені, що три знімки щодня без публікації в інтернеті є першою стадією легкого ментального розладу.

Фото: pixabay

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