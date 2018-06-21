15 випадків, коли селфі обернулися трагедією

Смерть від крила літака, падіння з 8-го поверху та мосту, удар електрострумом. Факти ICTV зібрали для вас 15 прикладів, коли селфі обернулися летальним результатом або призвели до складних травм.
1. Дівчатам під час селфі літак зніс голови
У муніципалітеті Чініпас штату Чіуауа (Мексика) двом дівчатам відірвало голови крилом літака під час селфі.
Вони робили знімок з фургона на мобільний телефон і не помітили літак.
2. Дівчина випала з 8-го поверху під час селфі
В Одесі з вікна на восьмому поверсі багатоповерхівки при спробі зробити селфі випала 20-річна харків’янка.
Медики не змогли допомогти дівчині, вона померла.
3. Хлопця вдарило струмом, коли він робив селфі
15-річний хлопець обгорів, коли намагався зробити селфі на даху вагона в Бердичеві (Житомирська область).
На поїзді хлопчика вдарило електрострумом напругою 27 тисяч вольт.
Замість селфі він отримав опіки 80% тіла, а також дуже серйозні пошкодження внутрішніх органів.
За життя хлопця лікарі боролися більше тижня, однак він помер.
4. Хлопець впав з моста при спробі зробити селфі
У Запорізькій області 22-річний хлопець зірвався з залізничного моста, коли хотів зробити селфі.
Хлопець задумав сфотографуватися, зачепившись руками за поручні, однак до них був підведений струм.
Не витримавши заряду, хлопець зірвався і полетів вниз.
5. Розряд струму при спробі зробити селфі
15-річний підліток заліз на дах поїзда, щоб зробити селфі.
Але хлопець не встиг – його вдарило струмом. Від отриманих травм школяр загинув на місці.
6. Смертельне селфі в ресторані
У Дніпрі 25-річна дівчина хотіла зробити селфі та з’їхала вниз по перилах у ресторані.
Через невдале падіння дівчина зламала шию і померла.
7. Зірвався з даху супермаркету через селфі
У Львівській області юнак робив селфі на даху магазина та впав.
Від отриманих травм хлопець помер у швидкій допомозі.
8. Селфі на вагоні-цистерні
На станції Одеса-Східна 19-річний юнак заліз на дах вагона-цистерни, щоб зробити cелфі.
З опіками 45% поверхні тіла хлопця госпіталізували в лікарню, але наступного дня він помер.
9. Смертельне падіння через селфі
23-річний львів’янин випав із 8-го поверху будинку при спробі зробити селфі.
Від отриманих травм хлопець загинув на місці.
10. Фото з гранатою в руці
У російському Лабинську чоловік загинув через cелфі з гранатою.
Перед смертю чоловік викладав у соцмережі фото з висмикнутою у “лимонки” чекою запобіжника.
11. Слон затоптав чоловіка через селфі
В Індії слон затоптав місцевого жителя через небажання фотографуватися з ним.
Чоловік підійшов надто близько і спровокував агресію тварини.
Коли він спробував втекти, слон кинувся навздогін і затоптав його.
12. Хлопець впав із мосту на високовольтну лінію
У Львові 18-річний хлопець впав із залізничного пішохідного мосту, намагаючись зробити селфі.
Під час падіння він зачепив високовольтну лінію і був уражений електричним струмом.
Хлопця госпіталізували з важкими травмами.
13. Поїзд розсік дівчинці голову під час селфі
16-річна мешканка Індонезії ледь не втратила голову під час селфі на тлі залізничних шляхів.
Поїзд зачепив дівчину, коли інші школярки фотографувалися на селфі-палицю.
Постраждалу госпіталізували в лікарню з розсіченою головою і зашили скальп назад.
14. Блогер розбилася під час селфі
Блогер з Нової Зеландії розбилася насмерть під час селфі, впавши з другого поверху своєї квартири в Лондоні.
Дівчина померла від черепно-мозкової травми.
15. Хлопець зірвався з обриву, намагаючись зробити селфі
В Індії місцевий 24-річний житель зірвався з 15-метрового обриву, намагаючись зняти селфі на краю водоспаду.
Хлопця госпіталізували в критичному стані.
До речі, вчені впевнені, що три знімки щодня без публікації в інтернеті є першою стадією легкого ментального розладу.
Фото: pixabay