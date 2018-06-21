15 випадків, коли селфі обернулися трагедією

Смерть від крила літака, падіння з 8-го поверху та мосту, удар електрострумом. Факти ICTV зібрали для вас 15 прикладів, коли селфі обернулися летальним результатом або призвели до складних травм.

1. Дівчатам під час селфі літак зніс голови

У муніципалітеті Чініпас штату Чіуауа (Мексика) двом дівчатам відірвало голови крилом літака під час селфі.

Вони робили знімок з фургона на мобільний телефон і не помітили літак.

2. Дівчина випала з 8-го поверху під час селфі

В Одесі з вікна на восьмому поверсі багатоповерхівки при спробі зробити селфі випала 20-річна харків’янка.

Медики не змогли допомогти дівчині, вона померла.

3. Хлопця вдарило струмом, коли він робив селфі

15-річний хлопець обгорів, коли намагався зробити селфі на даху вагона в Бердичеві (Житомирська область).

На поїзді хлопчика вдарило електрострумом напругою 27 тисяч вольт.

Замість селфі він отримав опіки 80% тіла, а також дуже серйозні пошкодження внутрішніх органів.

За життя хлопця лікарі боролися більше тижня, однак він помер.

4. Хлопець впав з моста при спробі зробити селфі

У Запорізькій області 22-річний хлопець зірвався з залізничного моста, коли хотів зробити селфі.

Хлопець задумав сфотографуватися, зачепившись руками за поручні, однак до них був підведений струм.

Не витримавши заряду, хлопець зірвався і полетів вниз.

5. Розряд струму при спробі зробити селфі

15-річний підліток заліз на дах поїзда, щоб зробити селфі.

Але хлопець не встиг – його вдарило струмом. Від отриманих травм школяр загинув на місці.

6. Смертельне селфі в ресторані

У Дніпрі 25-річна дівчина хотіла зробити селфі та з’їхала вниз по перилах у ресторані.

Через невдале падіння дівчина зламала шию і померла.

7. Зірвався з даху супермаркету через селфі

У Львівській області юнак робив селфі на даху магазина та впав.

Від отриманих травм хлопець помер у швидкій допомозі.

8. Селфі на вагоні-цистерні

На станції Одеса-Східна 19-річний юнак заліз на дах вагона-цистерни, щоб зробити cелфі.

З опіками 45% поверхні тіла хлопця госпіталізували в лікарню, але наступного дня він помер.

9. Смертельне падіння через селфі

23-річний львів’янин випав із 8-го поверху будинку при спробі зробити селфі.

Від отриманих травм хлопець загинув на місці.

10. Фото з гранатою в руці

У російському Лабинську чоловік загинув через cелфі з гранатою.

Перед смертю чоловік викладав у соцмережі фото з висмикнутою у “лимонки” чекою запобіжника.

11. Слон затоптав чоловіка через селфі

В Індії слон затоптав місцевого жителя через небажання фотографуватися з ним.

Чоловік підійшов надто близько і спровокував агресію тварини.

Коли він спробував втекти, слон кинувся навздогін і затоптав його.

12. Хлопець впав із мосту на високовольтну лінію

У Львові 18-річний хлопець впав із залізничного пішохідного мосту, намагаючись зробити селфі.

Під час падіння він зачепив високовольтну лінію і був уражений електричним струмом.

Хлопця госпіталізували з важкими травмами.

13. Поїзд розсік дівчинці голову під час селфі

16-річна мешканка Індонезії ледь не втратила голову під час селфі на тлі залізничних шляхів.

Поїзд зачепив дівчину, коли інші школярки фотографувалися на селфі-палицю.

Постраждалу госпіталізували в лікарню з розсіченою головою і зашили скальп назад.

14. Блогер розбилася під час селфі

Блогер з Нової Зеландії розбилася насмерть під час селфі, впавши з другого поверху своєї квартири в Лондоні.

Дівчина померла від черепно-мозкової травми.

15. Хлопець зірвався з обриву, намагаючись зробити селфі

В Індії місцевий 24-річний житель зірвався з 15-метрового обриву, намагаючись зняти селфі на краю водоспаду.

Хлопця госпіталізували в критичному стані.

До речі, вчені впевнені, що три знімки щодня без публікації в інтернеті є першою стадією легкого ментального розладу.

Фото: pixabay