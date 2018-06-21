7 причин поїхати на Перший міжнародний форум Східної та Центральної Європи Via Carpatia

З 23 по 30 червня в селі Криворівня у Карпатах відбудеться Перший міжнародний форум Східної та Центральної Європи Via Carpatia. На учасників та гостей чекає насичена культурна, інтелектуальна та розважальна програма.

Якщо ви ще не спланували свою відпустку чи вже з квитками у Карпати, ми назвемо вам 7 причин, чому варто відвідати Форум Via Carpatia яскраве дійство, яке запалить ваше літо.

1. Безкоштовний фестивальний тиждень cеред Карпатських гір

Всі заходи фестиваля впродовж цілого тижня, з 23 по 30 червня, будуть абсолютно безкоштовними. Єдине, про що треба потурбуватися заздалегідь, – це місце проживання та спосіб добратися (потягом, автомобілем). До речі, організатори Форуму продумали і це: на сайті viacarpatia.org ви знайте перелік маєтків, будинків, готелів та хостелів, розрахованих на різний бюджет на різну кількість гостей. Усі вони знаходяться поряд із локаціями Форуму.

2. Гуцульське свято Полонинське літо

Це справжній рай для гурманів, любителів усього незвичного та нового. Тут, і вироби народного мистецтва, і продукти харчування, і колоритний національний одяг, і ярмарок народних майстрів Гуцульщини. Свої вироби представлять, як підприємці, так і місцеві жителі. Бринза, медовуха, гриби, карпатські чаї, народний одяг – кожен знайде щось для себе. Цьогоріч Полонинське літо прийме фестиваль українських виробників Made in Ukraine. Ми гарантуємо, що з порожніми руками ви не підете.

3. Гала-концерти українських зірок

Фестиваль музики та мистецтв Sounds of Carpatia в стилі World Music пройде з 28 по 30 червня просто неба серед Карпатських гір. Хедлайнери: Марічка Бурмака, Олег Скрипка, Аліна Паш, Христина Соловій, KOZAK SYSTEM, Іванка Червинська та Ігор Закус, Джаз коло, Taraka та інші. На двох сценах виступлять більше двохсот музикантів.

4. Унікальний танцювальний майданчик на свіжому повітрі

Щовечора на гостей Форуму чекає танцювальна програма. Двогодинні музичні сети від українських діджеїв на свіжому гірському повітрі не залишать байдужим нікого. Сучасну електронну музику “Новий голос Карпат” представить DJ O’Skrypka. Проект “MUND” запропонує гостям сучасну електроніку поєднану з аутентичними народними інструментами (дримба, сопілки, скрипка). До речі, це буде найвищий танцювальний майданчик над рівнем моря.

5. Найкращі фестивальні кінопрем’єри

Родзинкою фестивалю TRANSCARPATIA стануть головні кінопрем’єри. Покази стрічок Легенда Карпат, ЕКС, Зрадник, Ізі, Коли падають дерева, а також покази ретроспективних стрічок та короткого метру і документальних фільмів. Окрім українських фільмів буде презентовано зарубіжні стрічки, серед яких є призери Канського і Берлінського фестивалів. Покази пройдуть на двох локаціях – два екрани в конференц залах та один великий екран open air. Упродовж трьох днів з 23 по 25 червня, буде показано 20 фільмів.

6. Екскурсії музеями та заповідником.

Для цього буде виокремлено цілий день 25 червня. Відбудуться екскурсіі до музеїв Криворівні, Верховини, Красноїлля. Буде організовано оглядові екскурсіі з відвідуванням Карпатського біосферного заповідника та численні тематичні екскурсії. Ви знали, що лише в одному Верховинському районі знаходиться близько 18 заповідних об’єктів та майже три десятки музеїв? Пропонуємо кілька, а ви обирайте: Музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів Романа Кумлика, Музей Михайла Грушевського, Регіональний історико-краєзнавчий музей Гуцульщини, Літературно-меморіальний музей Івана Франка, Хата-музей кінофільму Тіні забутих предків, Музей Хата-Гражда гуцульської господарки, Музей гуцульської вишивки, Музей-садиба Вишиванка, Музей прикладного мистецтва, дегустаційний зал прикарпатських виноробів, Музей гуцульського побуту та мистецтва У трембітаря, Хата-стая сироварня, Музей гуцульської магії, Музей села Криворівня, Народний музей Гуцульського театру Г. М. Хоткевича. Саме тому поїздка має бути не лише розважальною, а й інтелектуально насиченою.

7. Відпочинок у літній столиці України. Криворівня – унікальне село у Верховинському районі, де свого часу проводили літні вакації. Тут любили відпочивати відомі представники української інтелігенції Іван Франко і Михайло Грушевський, приїжджала Леся Українка, часто бував художник Іван Труш, створював театр Гнат Хоткевич. В цій місцевості Сергій Параджанов знімав Тіні забутих предків.

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До слова, раніше Факти ICTV публікували добірку місць, які варто відвідати в Карпатах.