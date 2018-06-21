Гороскоп на сьогодні, 21 червня

Сьогоднішній день не підходить для більшості важливих справ.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Зірки попереджають про негативний вплив ретроградного Юпітера – можливі категоричні заяви, про які потім, можливо, доведеться пошкодувати. Є ймовірність сварок, конфліктів.

Сьогодні активність краще направити на руйнування, наприклад, завалів на робочому столі, у квартирі або садовій ділянці.

Особливо сприятливі всі заняття, пов’язані з ручною працею, тому й роботи на земельній ділянці підійдуть.

Будьте особливо уважні до своїх речей у громадських місцях.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас.

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До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на червень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.