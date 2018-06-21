Українці – про життя в Еквадорі: ціни, плюси та мінуси

Український емігрант Володимир, який переїхав заради коханою дівчини, розповів про особливості життя в Еквадорі.

Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.

– У столових видається, що люди просто на швидку руку щось зробили з того, що є, і подали, – ділиться враженнями українець.

Можна піти в ресторан, де за хороші гроші вас нагодують хорошими стравами. Там кухарі проявляють фантазію, але варто бути обережним, іноді еквадорський креатив може шокувати українців. Адже тут одна з улюблених страв – це морська свинка.

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Ціни в Еквадорі не відповідають ні якості товарів, ні рівню життя еквадорців. Дорого все: їжа і, навіть, кава, Еквадор вважається одним з найбільших експортерів кави, тому здавалося б місцеві повинні її пити замість води, однак ні, українцям цей напій більш по кишені. Ціна за чашечку напою – від $2,5 до $5.

Літати звідси і сюди теж дуже дорого. З України на сусідню частину світу дешевше полетіти, ніж з Еквадору в сусідню країну.

Нагадаємо, українка Наталія, яка вже давно живе у Бразилії, розповіла про специфічні традиції святкувань у теплій країні.